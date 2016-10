Burg-Advent und Hochkultur: Kufstein ist eine Weihnachtsreise wert – das Hotel „Stadt Kufstein“ als Ausgangspunkt für viele Aktivitäten

(firmenpresse) - In wenigen Wochen eröffnen der Adventzauber auf der Festung Kufstein und der Weihnachtsmarkt im Stadtpark der historischen Stadt am Inn. Freunde der klassischen Musik freuen sich auf die Winterfestspiele Erl. Im Hotel Stadt Kufstein wohnen Besucher der Winter-Veranstaltungen in einem trendigen, komfortablen Viersternehotel in der Fußgängerzone. Das Auto bleibt in der Tiefgarage, alle Kulturstätten sind in wenigen Gehminuten oder per Shuttle erreichbar. Von 26. November bis 18. Dezember 2016 wird auf der Josefsburg der Festung Kufstein sowohl unter freiem Himmel als auch in den stimmungsvollen, historischen Kasematten Weihnachtsstimmung in Reinkultur geboten. An den Adventwochenenden können Besucher dort traditionelles Handwerk erstehen und weihnachtliche Köstlichkeiten genießen. Die Weisenbläser bezaubern mit stimmungsvollen Klängen. Im Kufsteiner Stadtpark wird von 25. November bis 18. Dezember 2016 der Weihnachtsmarkt zum geselligen Advent-Treffpunkt. Weihnachtliche Stände, Ponyreiten, eine Nostalgieeisenbahn, Stockbrotgrillen am Lagerfeuer und vieles mehr begeistern Groß und Klein. Der klassischen Musik sind die Winterfestspiele Erl gewidmet (26.12.16–08.01.17). Zu den Höhepunkten zählt dieses Jahr „La Traviata“ von Giuseppe Verdi. Chic und zentral bietet das Hotel Stadt Kufstein jeden modernen Komfort. Mit einer 24-Stunden-Rezeption an sieben Tagen in der Woche und einem kostenlosen Storno-Service bis 18 Uhr am Anreisetag kommt das zeitgemäße Haus den Bedürfnissen vieler Reisender entgegen. WLAN, Flat-TV und großzügige Zimmer zählen ebenso zum Komfort wie zwei barrierefreie Zimmer und eine Relax- und Fitnesszone mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Erlebnisduschen und Fitnessraum. Mit den Spezialangeboten des Hotels Stadt Kufstein entgehen den Wintergästen keine Höhepunkte. Die Skifahrer erreichen innerhalb kürzester Zeit mehrere Topskigebiete, darunter das ausgezeichnete Skiparadies Wilder Kaiser/Brixental.



Angebot „Adventzauber“ (25.11.–18.12.16)

Leistungen: 2 Ü, Genießer-Frühstücksbuffet, Relax-Zone mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine und Erlebnisduschen, Fitnessraum, Eintritt in die Glasmanufaktur Riedel – Preis p. P.: ab 148 Euro





Angebot „Tiroler Winterfestspiele Erl“ (24.12.16–08.01.17)

Leistungen: 2 Ü, Genießer-Frühstücksbuffet, Relax-Zone mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine und Erlebnisduschen, Fitnessraum, Shuttle nach Erl und retour – Preis p. P.: ab 180 Euro



2.546 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hotel-stadt-kufstein.at



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Hotel Stadt Kufstein****

Hotel Stadt Kufstein GmbH

A-6330 Kufstein, Arkadenplatz 6/I

Tel.: +43/(0) 5372 6944-0

Fax: +43/(0) 5372 6944-50

E-Mail: info(at)hotel-stadt-kufstein.at

www.hotel-stadt-kufstein.at

PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Datum: 13.10.2016 - 10:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1411842

Anzahl Zeichen: 2546

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 13.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 16 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung