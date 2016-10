Echte Freunde sind rar gesät

Die Einsamkeit ist ein großes Problem für UNS. Wir brauchen dieses soziale Netz, damit WIR von außen zu unserem ICH die Bestätigung bekommen und unsere Freunde tragen uns. Durch ehrliche Freundschaften sind wir erheblich stabiler, sie sind wie ein Netz, das uns auffängt, wenn wir mal die Balance verlieren. Man hilft, so gut man kann, hört ruhig und gelassen zu und vertritt aber auch ehrlich seine eigene Meinung, man respektiert sich und redet offen miteinander, man lästert nicht und nutzt den anderen nicht aus.

Echte Freunde sind rar gesät

(firmenpresse) - Wahre Freundschaft ist das vertraute Gefühl, das auch dann besteht, wenn man sich eine Weile nicht gesehen hat, auch das gegenseitige Begleiten und einander Halt geben, zählen dazu.

Innerhalb von sieben Jahren scheitern 50 Prozent der Freundschaften - es scheitern vor allem Durchschnitts-Freundschaften, während die Herzens-Freundschaften oft lebenslang stabil bleiben. Dies sind die Beziehungen, bei denen emotional auch eine große Innigkeit entsteht.



Die Freundschaft braucht Zeit für die Entwicklung, denn sie entsteht nicht von heute auf morgen. Es entwickelt sich eine Verbundenheit und diese wächst mit der Zeit und mit gemeinsamen Erlebnissen.

Die Freundschaft ist eine sensible Pflanze, die viel Aufmerksamkeit und Pflege bedarf. Wird diese Freundschaft nur einseitig gepflegt, kann sie keine kräftigen Wurzeln schlagen, sie wird nicht wachsen und geht bei einem Streit direkt ein.

Es geht auch nicht darum, möglichst viele Freunde zu haben - besser weniger Quantität und dafür mehr Qualität.



Wenn man an einer falschen Freundschaft festhält, kann das für Sie richtig problematisch sein oder auch werden. Diese Beziehungsform gibt es tatsächlich und hält sich oft jahrelang trotz diffusen Unbehagens und ernsthafter Blessuren. Oft sind es Erinnerungen an vergangene Zeiten oder fatale Abhängigkeiten, dass man an derart maroder Konstruktion festhält. So etwas passiert oft Menschen, die nicht NEIN sagen können. Menschen, die nicht „nein“ sagen können, wurden in ihrer kindlichen Erziehung in ihrem Selbstbestimmungsrecht oft beschnitten, indem ein schlechtes Gewissen bei ihnen erzeugt wurde.

Fakt ist, dass es zur heutigen Zeit immer schwieriger wird, wirkliche Freunde zu finden und Facebook- und andere Web-Bekanntschaften helfen da wenig. Falsche Freunde lauern gerade hier in allen Ecken. Seit jeher unterscheiden die Menschen unter echten Freunden und falschen Freunden. Es wird dann geraten, die falschen Freunde in die Wüste zu schicken – die Echten zu behalten. Aber woran erkennt man sie? Echte Freunde bringen Opfer um einem zu helfen, Falsche wollen sich selbst nicht in Gefahr bringen. Deren Standardsatz heißt oft: Da mische ich mich nicht ein!



Freunde spalten sich in der Not in wahre und falsche Freunde auf. Der falsche Freund ist plötzlich sehr beschäftigt, wenn man seine Hilfe braucht und falsche Freunde sind wie eine akute Blinddarmentzündung. Am besten entfernt man sie sofort, aber es bleiben Narben zurück und eine gewisse Leere dort, wo sie einmal waren. Ein falscher Freund war nicht wirklich ein Freund. Es sind die Leute mit denen wir plötzlich irgendwie befreundet sind. Vielleicht wollen sie Aufmerksamkeit, Beliebtheit, oder unser Geld. Vielleicht kennen Sie die Situation, wenn Sie sich mit jemandem unterhalten und mit einem negativen Gefühl aus diesem Gespräch nach Hause gehen. Leider gibt es Menschen, die einem im wahrsten Sinne des Wortes die Energie rauben. Halten Sie sich bitte von unechten Freunden fern.

„Lieber keine Freunde als falsche Freunde“, sprach die Maus und rannte vor der Katze davon.



Das soziale Umfeld ist aus Sicht anerkannter Glücksforscher einer der wichtigsten Faktoren für unser ganz persönliches Glücksempfinden. Wir Autorinnen stehen in der Mitte des Lebens und mussten auch schon die Entscheidung treffen, sich von einem Freund zu trennen. Es fiel uns nicht leicht – aber wir konnten anschließend schnell eine große Erleichterung verspüren. Enttäuschungen sind nur Haltestellen in unserem Leben. Sie geben uns Gelegenheit zum Umsteigen, wenn wir in die falsche Richtung fahren.

Denke nicht an die Menschen aus deiner Vergangenheit, denn es hat einen Grund, warum sie es nicht in deine Zukunft geschafft haben.



Buchtipp:

PSYCHOLOGIE KURZ UND KNAPP VERPACKT

Hilfreiches Wissen für die Seele

Autoren: Sabine Beuke und Jutta Schütz

Verlag: Books on Demand

ISBN-13: 9783732234929 - ISBN-10: 3732234924 für EUR 13,90



Dieses Buch ist eine psychologische Grundlage. Es vermittelt viele interessante Informationen und gewinnbringende Selbsterkenntnis. Psychologisch erklären die Autorinnen warum wir sind, wie wir sind, was wir ändern können und wie viel wir selbst lenken oder umlenken könnten.

Der psychologische Ratgeber ist geeignet für Menschen ohne psychologisches Vorwissen und kann in Lebenskrisen helfen. Es ist voll mit Wissen über das, was wir jeden Tag tun, jedoch oft ohne es zu wissen. Wer Ursache und Wirkung seiner selbst erkennt, hat die Kraft sich zu ändern.



Diese Presse darf ausschließlich zu informativen, persönlichen und NICHT-kommerziellen Zwecken verwendet werden. Sie dürfen diese Presse ansehen, drucken, kopieren und weitergeben unter folgenden Bedingungen: Die Presse darf nur verwendet werden für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Die Presse muss bei einer Kopie oder bei einem Teilausschnitt alle rechtlichen Informationen wie das Originaldokument sowie auch das Copyright-Recht „© 2016 Jutta Schütz“ enthalten. Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.jutta-schuetz-autorin.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Jutta Schütz schreibt Bücher, die anspornen, motivieren und spezielles Insiderwissen liefern. Sie hat bis heute über 70 Bücher geschrieben und an vielen anderen Büchern mitgewirkt. Zudem hilft sie als Mentorin und Coach vielen Neuautoren bei der Veröffentlichung ihrer Bücher. Als Journalistin schreibt Schütz für viele Verlage und Zeitungen. Ihre Themen sind: Gesundheit, Psychologie, Kunst, Literatur, Musik, Film, Bühne, Entertainment. Weitere Informationen zur Autorin und ihren Büchern findet man in den Verlagen, auf ihrer Webseite - sowie im Kultur-Netzwerk.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Schütz

Leseranfragen:

Jutta Schütz

D-33611 Bielefeld

info.schuetz09(at)googlemail.com

www.jutta-schuetz-autorin.de/



PresseKontakt / Agentur:

Jutta Schütz

D-33611 Bielefeld

info.schuetz09(at)googlemail.com

www.jutta-schuetz-autorin.de/



Datum: 13.10.2016 - 10:48

Sprache: Deutsch

News-ID 1411843

Anzahl Zeichen: 5717

Kontakt-Informationen:

Firma: Schütz

Ansprechpartner: Jutta Schütz

Stadt: Bielefeld



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 14 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung