Gemeinsam gegen den Schlaganfall

Informationsveranstaltung für Betroffene, Angehörige und Interessierte am Samstag, den 29. Oktober 2016, 10:00 - 14:00 Uhr

v.l. Dr. med. Sven Thonke, Helmut Gruhn

(firmenpresse) - Der Schlaganfall ist in Deutschland die häufigste Erkrankung, die zu einer bleibenden Behinderung führt, und die dritthäufigste Todesursache. Anlässlich des Weltschlaganfalltags lädt die Klinik für Neurologie am KIinikum Hanau und die ambulante Schlaganfall-Rehabilitation Perzeptionshaus Sie herzlich zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Schlaganfall ein.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat diesen Tag ins Leben gerufen, um Betroffene und Angehörige zu unterstützen und die Öffentlichkeit für das Thema Schlaganfall zu sensibilisieren. Durch die enorme Weiterentwicklung in der Akutbehandlung auf Schlaganfall- Spezialstationen („sog. „Stroke Units“) hat sich die Aussicht deutlich verbessert, einen Schlaganfall ohne oder mit nur geringen Beeinträchtigungen zu überstehen.



Das Bewusstsein für die Dringlichkeit einer sofortigen Therapie hat sich aber noch nicht überall durchgesetzt und auch in der Nachsorge bestehen noch große Defizite. Die Veranstaltung „Gemeinsam gegen den Schlaganfall“ will die Beteiligten in Akuttherapie, stationärer und ambulanter Rehabilitation zu Wort kommen lassen, genauso aber auch über Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge informieren.



Allen Teilnehmer/innen, die sich für das Thema Schlaganfall interessieren wünschen wir viele wertvolle Neuigkeiten und einen informativen Erfahrungsaustausch.



Referenten



Dr. med. Mario Abruscato

Leitender Oberarzt der Klinik für Neurologie, Stroke Unit, Klinikum Hanau



Dr. med. Elmar Ginzburg

Chefarzt der Klinik für Neurologie, MediClin Rehazentrum Bad Orb



Helmut Gruhn

Physiotherapeut, Perzeptionshaus Hainburg



Helga Gruhn-Pospischil

Logotherapeutin für sinnzentrierte Psychotherapie, Perzeptionshaus Hainburg



Christina Habig

Integrierte Versorgung Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe



Dr. med. Sven Thonke

Chefarzt der Klinik für Neurologie, Klinikum Hanau



Veranstaltungsort



Klinikum Hanau

Aula der Psychiatrie (P-Bau)

Julius-Leber-Str. 2

63450 Hanau

Der Zugang ist barrierefrei



Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Schirmherr

Oberbürgermeister Claus Kaminsky

Oberbürgermeister der Stadt Hanau, Aufsichtsratvorsitzender, Klinikum Hanau



Moderation

Frank Lehmann

Ex-ARD Moderator, Journalist, Hessisches Fernsehen, Buchautor



Autogramme

Horst Trimhold

Ex-Fußballnationalspieler, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, Schlaganfallbetroffener



Für einen kleinen Imbiss und Getränke ist gesorgt.





