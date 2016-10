Crossmedialer Anzeigenverkauf für alle Verlagsobjekte

Anzeigenvermarktung der HÄNJES Verlagsdienstleistungen GmbH

(firmenpresse) - Die moderne Anzeigenvermarktung ist eines der Standbeine der Bremer HÄNJES Verlagsdienstleistungen GmbH. Sie gehört zu den größten Agenturen für Dialogmarketing in Deutschland und betreut mehr als 70 Verlage. Beim Anzeigenverkauf zeichnen sich die qualifizierten Medienberater durch eine hohe fachliche Expertise und durch serviceorientiertes Arbeiten aus. So übernimmt HÄNJES für lokale, regionale und auch überregionale Zeitungen bei der Betreuung die gesamten administrativen Aufgaben bei der Anzeigenvermarktung und entwickelt individuelle Erfolgskonzepte.



Maßgefertigte Konzepte und Strategien für den Anzeigenverkauf



Die Anzeigenvermarktung ist neben dem Vertrieb ihrer Zeitungen ein weiteres Hauptaugenmerk für Verlage. HÄNJES bietet diesen mit seinem versierten Team aus Medienberatern und Anzeigenverkäufern eine professionelle Abwicklung dieses Geschäftszweigs. Abgestimmt auf das jeweilige Verlagsobjekt, entwerfen sie individuelle Werbekonzepte sowie Kampagnen und fungieren als Stellvertreter der Verlage beim Anzeigenverkauf. Dafür analysiert HÄNJES die Zielgruppe und auch das Medium genau, um das vorhandene Potenzial voll auszuschöpfen. Selbstverständlich findet ein regelmäßiger Austausch statt, in dem die Kunden über den neuesten Entwicklungsstand informiert werden. Auf der Basis von Volumensteuerung, Kalkulationen und Nachfass-Strategien sichert das Team durch maßgeschneiderte Anzeigenvermarktung langfristig den gemeinsamen Erfolg.



Serviceorientierte und effiziente Anzeigenvermarktung



HÄNJES verfolgt mit den individuellen Strategien für den Anzeigenverkauf das Ziel, den Kundenstamm nach und nach weiter auszubauen, aber auch die Bestandskunden nachhaltig zu betreuen. Dabei ist beim klassischen Anzeigenverkauf der Gegenwart ein crossmedialer Ansatz von größter Bedeutung und wird von den Mitarbeitern effizient umgesetzt. Sie begleiten den Prozess der Anzeigengestaltung vom Konzept bis zur Veröffentlichung und vertreten die Interessen ihrer Kunden. Dabei übernimmt das Team auch die anfallenden Verwaltungsaufgaben, dazu gehört beispielsweise die Pflege aller Daten ebenso wie sämtliche Kommunikation mit dem Kunden. Haben wir Ihr Interesse an der modernen Anzeigenvermarktung von HÄNJES geweckt, dann besuchen Sie unsere Webseite www.haenjes.de (http://www.haenjes.de/) oder kontaktieren Sie unsere Agentur direkt per E-Mail info(at)haenjes.de.





Die HÄNJES Verlagsdienstleistungen GmbH unterstützt Verlage in allen Bereichen des Dialogmarketings. Dazu gehören vor allem das Lesermarketing, der Anzeigenverkauf und die Kundenkommunikation im Kundenservice-Center. Aktuell betreut die Agentur im deutschsprachigen DACH-Gebiet mehr als 70 Verlage mit lokalen, regionalen und überregionalen Zeitungen und Zeitschriften. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.haenjes.de.

HÄNJES Verlagsdienstleistungen GmbH

PresseKontakt / Agentur:

HÄNJES Verlagsdienstleistungen GmbH

Knut Hänjes

Bahnhofstr. 28-31

28195 Bremen

knut.haenjes(at)haenjes.de

0421/178 98 44

www.haenjes.de



