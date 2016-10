Neues Bienen Medikament gegen die Varroa-Milbe ausÖsterreich - VIDEO/BILDER

(ots) - Europäische Gesundheitsbehörde EMA empfiehlt die

Zulassung von VARROMED: Das Medikament VARROMED markiert einen

Meilenstein in der europaweiten Bekämpfung der Varroose, dem

Gesundheitsproblem Nr. 1 für Bienenvölker weltweit.



Zwtl.: Mit VARROMED kommt erstmals ein Medikament zur

Ganzjahresbehandlung gegen die Varroa-Milbe auf den Markt.



Die EMA und die damit befasste Kommission für

Veterinärmedizinische Produkte (Committee for Medicinal Products for

Veterinary Use, CVMP) hat in der Sitzung vom Oktober 2016 der

Europäischen Kommission die Zulassung von VARROMED empfohlen.



Dieser Schritt markiert den Endpunkt des seit Anfang 2012 von

BeeVital betriebenen europäischen Zulassungsverfahrens. Das von

BeeVital entwickelte Medikament wird damit bald allen Imkern in allen

EU-Ländern zur Bekämpfung der Varroa-Milbe zur Verfügung stehen.



Zwtl.: Varroa das Gesundheitsproblem Nr. 1 für Bienen weltweit.



VARROMED ist ein Kombinationspräparat, das auf der Wirkung der

beiden natürlich vorkommenden organischen Säuren Oxalsäure und

Ameisensäure basiert. Bei der VARROMED-Behandlung kommt es daher zu

keinen negativen Auswirkungen auf den Honig (wie sie bei vielen

chemischen Mitteln gegeben ist) und stellt den Imkern daher eine

sichere, auf natürlichen Komponenten basierende

Behandlungsmöglichkeit zur Verfügung und erlaubt dem Imker eine

Behandlung im Frühling, Herbst und Winter.



"Dadurch können die Milben in den Bienenvölkern besser und

effektiver bekämpft werden und der Milbenbefall bleibt unter

Kontrolle." sagt Werner Hohl, Gründer von BeeVital.



"Die Varroa-Milbe ist zweifellos das Bienen- und Imkerproblem

Nummer eins. Wir hoffen, mit unserem Produkt VARROMED einen

wesentlichen Beitrag zur Förderung der Bienengesundheit zu leisten.

BeeVital hat es sich zur Aufgabe gemacht natürliche Lösungen für



Bienen und andere Tiergesundheitsbereiche zu entwickeln und zur

Verfügung zu stellen." Dominik Hohl, CEO BeeVital.



