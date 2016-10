Teddybär, Teddybär, dreh dich um...

Die neue Teddy Kollektion; nicht nur für kleine Nordlichter!

(firmenpresse) - Die Firma EASY Kinderideen aus Hamfelde hat eine ganz neue Serie im Sortiment aufgenommen:

Die TEDDY KOLLEKTION!



Zur TEDDY Familie gehören Pullover, Gummizug-Hosen, Wickelbodys und Bodysuits in den Größen 44 bis 92.



Diese Kollektion ist nicht nur besonders soft und trage angenehm, sondern überzeugt durch kindgerechte

Lösungen, die das An- und Ausziehen sowie das Wickeln erleichtert.



Durch die hautfreundliche Qualität aus 95 % Baumwolle ist der Kuschelfaktor besonders hoch; der große

Anteil von 5 % Elastan sorgt für Formbeständigkeit.



Die praktischen 2er Packs in uni und gestreift bieten perfekte Kombinationsmöglichkeiten unter einander

und sind eine Bereicherung für jeden Kleiderschrank.



Was den Eltern besonders gefällt? Die TEDDY KOLLEKTION ist absolut pflegeleicht: Einfach nur waschen und anziehen....



Informieren Sie sich 24 Stunden am Tag auf der EASY Homepage unter www.easy-gmbh.de und bei Facebook unter EASY KINDERIDEEN.



Gerne ist das EASY! Team telefonisch unter 04154-707766 oder per E-Mail unter info(at)easy-gmbh.de für Sie da!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.easy-gmbh.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

EASY! weiß, was Eltern heute leisten müssen.

Deshalb unternehmen wir alles, um Ihrer Familie mehr Freude und Entspannung zu ermöglichen



Vor 20 Jahren startete mit der Gründung der EASY GmbH die Erfolgsgeschichte der EASY-RIDER® Babytrage.



Die Marke EASY! hat sich weiter entwickelt und bietet Ihnen eine bunte Palette an interessanten Neuheiten, die den Familienalltag verschönern.



EASY! Kinderideen ...Täglich mehr Spaß und Entspannung für die ganze Familie

Dies ist eine Pressemitteilung von

Easy GmbH - Kinderideen

PresseKontakt / Agentur:

Easy GmbH - Kinderideen

Petra Steinbeck

Mühlenredder 13

22929 Hamfelde

petrasteinbeck(at)easy-gmbh.de

04154-707766

http://www.easy-gmbh.de



Datum: 13.10.2016 - 12:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1411986

Anzahl Zeichen: 1244

Kontakt-Informationen:

Firma: Easy GmbH - Kinderideen

Ansprechpartner: Petra Steinbeck

Stadt: Hamfelde

Telefon: 04154-707766





Diese Pressemitteilung wurde bisher 49 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung