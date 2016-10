Erstmals Prozess gegen Flüchtling wegen Kriegsverbrechen in Syrien - Bundesanwaltschaft: Anklage auch wegen "Mitgliedschaft in terroristischer Vereinigung"

(ots) - Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart beginnt in der

kommenden Woche ein Prozess gegen den mutmaßlichen

Al-Qaida-Terroristen Suliman al-S. Der 25-Jährige ist der erste

Flüchtling, der in Deutschland wegen Kriegsverbrechen in Syrien

angeklagt ist. Nach Informationen des NDR Magazins "Panorama" im

Ersten geht es um die Entführung des UN-Mitarbeiters Carl Campeau im

Februar 2013. Eine Terroreinheit von Al-Nusra, dem syrischen Ableger

von Al-Qaida, hatte den UN-Mitarbeiter in Damaskus entführt und

sieben Millionen Dollar Lösegeld gefordert.



"Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in dem Zeitraum von März bis

Juni 2013 an der Bewachung des Entführungsopfers teilgenommen zu

haben", so Stefan Biehl von der Bundesanwaltschaft zu "Panorama".



Im Sommer 2014 kam Suliman al-S. als Flüchtling nach Deutschland.

Er wurde als Asylbewerber anerkannt, besuchte im schwäbischen

Backnang eine Sprachschule und arbeitete danach bei einer

Sicherheitsfirma. Nach einem Tipp von Nachrichtendiensten wurde

Suliman al-S., der sich auch Abu Adam genannt haben soll, im Januar

2016 festgenommen. Der UN-Mitarbeiter Carl Campeau, dem nach acht

Monaten Geiselhaft die Flucht gelungen war, hatte den Syrer als einen

seiner Bewacher identifiziert.



"Leute wie er sind ein Risiko", sagt die frühere Geisel Campeau in

"Panorama". "Man kann nie wissen, was jemand wie er am Ende wirklich

beabsichtigt. Kommen sie her, weil sie kriegsmüde sind und ein neues

Leben beginnen wollen, oder haben sie eine Agenda? Solange man ihnen

nicht ins Gehirn schauen kann, weiß man es nicht. Deswegen denke ich:

Ja, sie stellen eine Gefahr dar. Möglicherweise eine tickende

Zeitbombe."



Der Prozess gegen Suliman al-S. beginnt am kommenden Donnerstag,

20. Oktober. "Er ist angeklagt wegen eines Kriegsverbrechens gegen

humanitäre Operationen, wegen erpresserischen Menschenraubes, wegen



einer schweren Freiheitsberaubung, wegen versuchter räuberischer

Erpressung und wegen der Mitgliedschaft in einer ausländischen

terroristischen Vereinigung", sagt Stefan Biehl von der

Bundesanwaltschaft zu "Panorama".



"Panorama": Donnerstag, 13. Oktober, 21.45 Uhr im Ersten



Mehr Informationen zur Sendung unter www.Panorama.de



13. Oktober 2016 / IB







