Keller unter Wasser im neuen Justizzentrum Bochum / Ein Wasserschaden beim Bau des Justizzentrums Bochum fordert den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW heraus

(ots) - Kurz vor der geplanten Übergabe des neuen

Justizzentrums Bochum vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund

(BLB NRW) an die Justiz platzte ein Wasserschlauch einer Baufirma und

setzte diese Woche große Teile des Untergeschosses in dem

Gebäudeteil, in dem sich früher das Gymnasium befand, einige

Zentimeter hoch unter Wasser.



Der BLB NRW Dortmund setzt alles daran, die Auswirkungen des

Wasserschadens zu minimieren. Sofort wurde das Wasser abgepumpt. Der

BLB NRW klärt derzeit den Schaden und die schnellstmögliche

Schadensbeseitigung mit den betroffenen Baufirmen.



Wie hoch der entstandene Schaden ist und wie sich der Vorfall

zeitlich auf das Projekt auswirkt, steht noch nicht genau fest. Von

dem Wasserschaden sind aber voraussichtlich auch die zentralen

haustechnischen Anlagen betroffen, die das gesamte zukünftige

Justizzentrum versorgen sollen und - neben vielen anderen Faktoren -

für eine Übergabe des Gebäudes unverzichtbar sind.



Der BLB NRW Dortmund arbeitet intensiv daran, die zeitliche

Beeinträchtigung durch den Wasserschaden so gering wie möglich zu

halten, damit die Justiz wie geplant in das neue Justizzentrum

umziehen kann.







Pressekontakt:

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

Niederlassung Dortmund

Jörg Fallmeier

Telefon: +49 231 99535-250

E-Mail: Joerg.Fallmeier(at)blb.nrw.de

www.blb.nrw.de



