Free-floating Carsharing von car2go verbessert die Lebensqualität in Großstädten (FOTO)

car2go ist ein wesentlicher Bestandteil urbaner Mobilitätssysteme.

Die Ergebnisse einer ersten Studie zum Carsharing in Nordamerika

belegen, dass das flexible Carsharing-Modell von car2go ohne feste

Mietstationen klare Vorteile für die Städte und ihre Bewohner hat.

Die Studie wurde von der Universität von Kalifornien in Berkeley

durchgeführt und veröffentlicht*.



Die fünf wichtigsten Vorteile von car2go im Überblick:



car2go verringert die Zahl der Fahrzeuge in der Stadt



Die Studie in Nordamerika belegt: Jedes car2go Fahrzeug ersetzt

bis zu elf private Fahrzeuge und trägt durch die Reduzierung der

Fahrzeugzahl in Ballungsgebieten zur Verkehrsentlastung bei. Oftmals

sehen car2go Kunden zudem von der ursprünglich geplanten Anschaffung

eines Zweitwagens ab.



car2go reduziert die Staubelastung in Städten



Allein 2015 verringerten car2go Kunden in den fünf von der

Berkeley Universität untersuchten Städte die Autoanzahl auf den

Straßen um 28.000 Fahrzeuge und reduzierten damit die

Verkehrsbelastung deutlich.



car2go gibt wertvollen Parkraum frei



Nicht nur die Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen wird geringer.

Auch die Auslastung der Fahrzeuge ist beim Carsharing deutlich

besser. Während ein privates Fahrzeug im Durchschnitt nur rund eine

Stunde pro Tag unterwegs ist, sind es die car2go Fahrzeug je nach

Stadt zwischen drei und sechs Stunden am Tag. Die Nutzung der

Fahrzeuge durch mehrere Personen reduziert die Zeit, in der die Autos

parken.



car2go verbessert die Luftqualität



Mehr als 70 Prozent der von car2go Mitgliedern abgestoßenen

Fahrzeuge waren mindestens zehn Jahre alt. Dadurch verschwanden

Tausende von Fahrzeugen mit veralteten Abgassystemen von den

städtischen Straßen. Fahrten mit den äußerst kraftstoffsparenden,

emissionsarmen Fahrzeugen von car2go tragen im Vergleich zu einer



besseren Luftqualität in Städten bei. Zudem werden die car2go

Fahrzeuge häufig für Fahrgemeinschaften genutzt.



car2go ist eine gute Ergänzung zu öffentlichen Verkehrsmitteln



car2go wurde für das Zusammenspiel mit den städtischen

Nahverkehrssystemen entwickelt. Die Berkeley-Studie zeigt, dass

car2go Kunden seit Beginn ihrer Mitgliedschaft Fahrzeugmieten bis zu

sieben Prozent häufiger mit einer Busfahrt und bis zu acht Prozent

häufiger mit einer Bahnfahrt verbinden. car2go ist eine beliebte,

praktische und kostengünstige Möglichkeit, öffentliche Verkehrsmittel

zu erreichen - häufig als "erste und letzte Meile" einer

Pendelstrecke.



Die Studie des TSRC der UC Berkeley zu Einweg-Carsharing in

Nordamerika können Sie hier als PDF herunterladen:

http://its.berkeley.edu/node/13112







