Fünf wichtige Autobahnen am Wochenende gesperrt / ADAC: Gravierende Probleme durch Sperrung der A 8, Karlsruhe - Stuttgart / Sperrungen nach Möglichkeit weiträumig umfahren

(ots) - Am kommenden Wochenende werden nach Informationen

des ADAC fünf wichtige Autobahnen in Deutschland wegen Bauarbeiten

gesperrt. Für die Herbsturlauber bringen diese Sperrungen zusätzliche

Staus und Wartezeiten mit sich. Ohnehin droht das Wochenende aufgrund

der Herbstferien in zahlreichen Bundesländern eines der staureichsten

seit den Sommerferien zu werden. Folgende Abschnitte sind gesperrt:



- A 8 Stuttgart - Karlsruhe in beiden Richtungen zwischen Kreuz

Stuttgart und Leonberg-Ost von Freitag, 14. Oktober, 22 Uhr, bis

Sonntag, 16. Oktober, 9 Uhr



- A 40 Essen Richtung Dortmund zwischen Kreuz Bochum und Kreuz

Dortmund-West von Donnerstag, 13. Oktober, 22 Uhr, bis Montag,

17. Oktober, 5 Uhr



- A 7 Hamburg - Flensburg in beiden Richtungen zwischen

Hamburg-Schnelsen-Nord und Kaltenkirchen von Samstag, 15.

Oktober, 21 Uhr, bis Sonntag, 16. Oktober, 9 Uhr



- A 7 Hamburg Richtung Hannover zwischen Kreuz Hannover-Kirchhorst

und Kreuz Hannover-Ost von Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr, bis

Samstag, 15. Oktober, 6 Uhr



- A 2 Hannover Richtung Braunschweig zwischen Kreuz

Hannover-Buchholz und Kreuz Hannover-Ost von Samstag, 15.

Oktober, 20 Uhr, bis Sonntag, 16. Oktober, 6 Uhr.



Die schwerwiegendsten Verkehrsbehinderungen sind auf der A 8

Stuttgart - Karlsruhe zu erwarten. Dieses Teilstück ist seit Jahren

eins der staureichsten in Deutschland. Der überregionale Verkehr

sollte unbedingt großräumig ausweichen, etwa über die A 6 und die A

7. Der längste gesperrt Streckenabschnitt betrifft die A 40. Die

Folgen dieser Sperrung können jedoch durch das dichte Autobahnnetz an

Rhein und Ruhr weitgehend kompensiert werden.







Pressekontakt:

Andreas Hölzel

ADAC-Öffentlichkeitsarbeit

Externe Kommunikation

Tel.: +49 (0)89 7676 5387



E-mail: andreas.hoelzel(at)adac.de



Datum: 13.10.2016 - 11:57

Sprache: Deutsch

Kontakt-Informationen:

Firma: ADAC

Stadt: München





