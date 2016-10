CDNetworks präsentiert Cloud Image Optimization

CDN mit integrierter Bildoptimierung optimiert die Bereitstellung von einer geräteübergreifend schnellen und leistungsfähigen Web-Experience

(firmenpresse) - London - 13. Oktober 2016 - CDNetworks (https://emea.cdnetworks.com/de), globales Content Delivery Network (CDN) und Cloud-Security-Provider, gibt heute die Markteinführung seiner Cloud-Image-Optimization-Technologie bekannt, die die Web-Performance von bilderlastigen Websites geräteübergreifend optimiert.



Hochauflösende Bilder sind wichtig für eine gute User-Experience und ermöglichen es Unternehmen, Produktdetails und Nutzungsszenarien zu präsentieren - allerdings macht dies Websites langsamer. Langsame Websites jedoch sorgen bei Nutzern nachgewiesenermaßen für Frustration und können damit geschäftsschädigend sein und dem Markenimage schaden. Mit Cloud Image Optimization von CDNetworks können Unternehmen dem entgegenwirken und die Bildperformance automatisch optimieren - ganz unabhängig davon, ob der Zugriff über Desktop, Tablet oder Smartphone erfolgt. Tests, die mithilfe von unabhängigen Performance-Monitoring-Tools durchgeführt wurden, zeigen, dass Cloud Image Optimization von CDNetworks auf Desktops und mobilen Geräten die Downloadgeschwindigkeit um 50-80% erhöht.



"Eine erfolgreiche Online-Präsenz ist für viele Unternehmen geschäftsentscheidend - noch wichtiger ist jedoch eine hoch-performante Website. Das bedeutet, dass ihre Website schnell lädt, eine interaktive User-Experience unterstützt und gleichzeitig sicher ist", berichtet Alex Nam, Managing Director, CDNetworks EMEA. "Unsere neue Cloud-Image-Optimization-Technologie optimiert Bilder automatisch und unterstützt eine erstklassige User-Experience maßgeblich. Zudem erhöht Cloud Image Optimization die Produktivität bei der Pflege der Website und dem Authoring.



Cloud Image Optimization ist vollständig in die globale CDN-Infrastruktur von CDNetworks integriert, so dass kein Engineering erforderlich ist. Außerdem können Bilder entweder lokal in einem Kundenrechenzentrum oder im Cloud Storage von CDNetworks gespeichert werden. Cloud Image Optimization empfiehlt sich bei bilderlastigen Websites, wie in den Bereichen E-Commerce, Tourismus, Konsumgüter, Mode, Luxusgüter und Verbraucher-Apps üblich.





CDNetworks ist ein globales Content Delivery Network (CDN) mit vollständig integrierter Cloud-Security-Lösung. CDNetworks garantiert Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit für die Bereitstellung von Web-Inhalten, auf allen Gerätetypen, Browsern und Netzen. Wir sorgen dafür, dass alle Nutzer weltweit ein schnelles und sicheres Web-Erlebnis haben - unabhängig davon, ob es sich um den B2B oder B2C-Bereich, mobile Mitarbeiter oder Niederlassungen im Ausland handelt.



CDNetworks bietet Web-Performance und Sicherheit für Websites und Anwendungen über ein strategisch aufgebautes Netzwerk von weltweit verteilten Präsenzpunkten (PoPs). Wir sind Spezialisten für die Regionen, in denen es besonders schwierig ist, Web-Inhalte zugänglich zu machen: China, Russland, Südostasien und der Mittlere Osten.



Seit 2000 bieten wir unseren Kunden überall auf der Welt erstklassigen Kundenservice und Support mit gut ausgebildeten Technikern.



CDNetworks hat Niederlassungen in China, Deutschland, Japan, Singapur, Südkorea, den USA und im Vereinigten Königreich.



