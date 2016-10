10. M2M-Summit: Tiefer Einblick in den digitalen Wandel

M2M-Summit 2016

(firmenpresse) - Beim 10-jährigen Jubiläum zeigte sich, warum der

M2M Summit als Europas richtungsweisende Veranstaltung rund um M2M, IoT und den digitalen

Wandel gilt. Experten und Anwender aus der ganzen Welt zog es nach Düsseldorf, um sich über

die neusten Lösungen und Entwicklungen auszutauschen. Zu den Sponsoren, Ausstellern und

Rednern gehörten neben Branchengrößen wie der Deutschen Telekom, Vodafone, SAP und

Bosch auch viele Spezialisten und Startups. Heiß diskutiert wurde über die Themen

Standardisierung, Datenschutz und Industrie 4.0. Zudem wurden

Wege aufgezeigt, wie der Mittelstand von der Vernetzung profitieren kann.



Unter dem Motto "Digital Transformation powered by M2M" trafen sich zur

Jubiläumsveranstaltung Anwender und Experten aus aller Welt, um sich über die neusten

Entwicklungen im Bereich der Vernetzung zu informieren. Zu den Höhenpunkten gehörten u.a.

Vorträge von Scott Amyx (CEO, Amyx+), Christina Rux (Volvo Car Corporation), Eric Goodness

(VP Gartner) und Dr. Rainer Kallenbach (CEO, Bosch Software Innovations).

Jeremy Cowan (IoT now Magazin) und Magnus Melander (Swedish M2M Service Enablers)

führten die Teilnehmer begeisternd durch das Programm mit über 40 Vorträgen

und Podiumsdiskussionen.



Die abwechslungsreiche Ausstellung bot Unternehmen wie Vodafone, Rutronik oder

Finpro aus dem offiziellen Partnerland Finnland die Möglichkeit, sich direkt mit potenziellen

Anwendern auszutauschen. Zudem nutzten viele Startup-Unternehmen wie Logarithmo, Kepler

Communications und Cybus die Gelegenheit, auf sich und ihre Lösungen für M2MKonnektivität

oder Industrie 4.0-Anwendungen aufmerksam zu machen.



Unter der Schirmherrschaft von Sigmar Gabriel wurden die unterschiedlichsten Produkte und

Strategien vorgestellt, wie Unternehmen den digitalen Wandel für sich nutzen können, um noch

effizienter und wettbewerbsfähiger zu werden. Vor allem dem Mittelstand wurden auf dem



M2M Summit neue Wege aufgezeigt, wie mit dem richtigen Know-how und Mut zum Digitalen

Wandel neue Abläufe und Geschäftsfelder angestoßen werden können. Im Mittelpunkt standen

die Themen Internet of Things (IoT), Standardisierung, Data Management und Security.



Mit seiner Keynote machte Professor Axel Sikora von der Hochschule Offenburg

deutlich, wie wichtig das Thema Standardisierung für den Erfolg von vernetzten Lösungen ist.

"Hier gibt es weiter großen Handlungsbedarf - von Seiten der Hersteller, der Verbände und der

Politik", betonte Prof. Sikora. "Denn erst mit einheitlichen und durchgängigen Standards kann

das volle Potenzial der einzelnen Lösungen ausgeschöpft werden. Die Impulse vom M2M

Summit sollten dazu beitragen, diese Entwicklungen voran zu bringen und nicht nur die

vertikale, sondern auch die horizontale Integration von Anwendungen zu ermöglichen."

Stephen Mellor vom Industrial Internet Consortium zeigte in der Podiumsdiskussion zum Thema

IoT-Standardisierung die Datensicherheit als Kern der weiteren Entwicklungen auf und warnte

gleichzeitig vor den katastrophalen Folgen von unzureichend gesicherten Netzwerken.



Ein interessanter Aspekt war die unterschiedliche Sichtweise auf die Vernetzung und

einzelne Themenbereiche wie Industrie 4.0. So berichteten Vertreter der finnischen Delegation,

dass der Fokus in Finnland nicht schwerpunktmäßig auf modernen Vernetzungslösungen für

Industrie 4.0 liegt, sondern alle Bereiche des Lebens berücksichtigt und einbezogen werden:

von der Fertigung über den Handel und die Energieversorgung bis hin zum vernetzen Heim.

Dank des Networking-Events am ersten Veranstaltungstag kam es bereits vor Ort

zu ersten Gesprächen für nationale und internationale Kooperationen. Ebenfalls großen

Anklang fand der Akademische Tag der M2M Alliance unter der Leitung von Professor Sikora.



Die Bilanz von Dr. Andreas Fink, 1. Vorsitzender der M2M Alliance, fiel positiv aus:

"Die digitale Transformation hilft immer mehr Unternehmen, Abläufe und Prozesse zu

optimieren und auch international wettbewerbsfähig zu sein. Dass der M2M Summit seit

10 Jahren zu dieser Entwicklung beiträgt, freut und ehrt uns zugleich. Unsere

Veranstaltung bringt Experten und Anwender aus vielen verschiedenen Ländern zusammen.

Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Im Interesse unserer Mitglieder werden wir

uns nicht auf dem Erfolg ausruhen, sondern verstärkt dafür einsetzen,

dass sich der digitale Wandel auf internationaler Ebene fortsetzt", richtete Dr. Andreas Fink den

Blick nach vorn.



Weitere Informationen zum M2M Summit und der M2M Alliance finden Sie auf der Webseite: www.m2m-alliance.com (http://m2m-alliance.com)





Keywords (optional):

Über die M2M Alliance e.V.

Die M2M Alliance ist mit 85 Mitgliedern aus 15 Ländern der weltweit größte Branchenverband.

Die M2M Alliance versteht sich als Plattform und Sprachrohr für Anbieter und Anwender von

M2M-Lösungen. Oberstes Ziel der M2M Alliance ist die Förderung von M2M- und IoTTechnologien

und -Lösungen. Der Verband ist zudem Ausrichter des M2M Summit, veranstaltet

Themenabende, beauftragt Studien und gibt das M2M Journal sowie einen E-Mail-Newsletter

heraus. Weitere Informationen: www.m2m-alliance.de

