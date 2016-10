"Hattinger und der Nebel" mit Michael Fitz und Jessica Schwarz /

Zweiter Chiemseekrimi als ZDF-"Fernsehfilm der Woche" (FOTO)

Michael Fitz ist wieder der "Hattinger": Am Montag, 17. Oktober

2016, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF den Fernsehfilm "Hattinger und der

Nebel". Neben Michael Fitz als leitender Kommissar der Priener

Polizei spielen in weiteren Rollen Jessica Schwarz, Bettina

Mittendorfer, Golo Euler, Gerhard Wittmann, Hanna Plaß, Anna Maria

Sturm und andere. Die Schweizer Regisseurin Viviane Andereggen

realisierte mit der Inszenierung des Krimis ihren zweiten Film. Das

Drehbuch schrieb André Georgi frei nach dem gleichnamigen Roman von

Thomas Bogenberger.



Der Tod des Immobilienmaklers Joe Kammler beschäftigt Kommissar

Hattinger und sein Team (Bettina Mittendorfer, Golo Euler, Gerhard

Wittmann). Sie finden schnell heraus, dass die Kollegen von der

Wirtschaftskriminalität bereits seit Jahren eine Akte wegen dubioser

Geschäftspraktiken des Maklers führen, diesem bisher aber nichts

nachweisen konnten. Die Liste der Verdächtigen, die für den Mord in

Frage kommen, ist lang. Bei den Befragungen lernt Hattinger die

attraktive Sekretärin des Maklers (Jessica Schwarz) kennen. Der

Kommissar, der nicht gerne viel redet und schon gar nicht über seine

Gefühle, lässt sich auf eine Affäre mit der geheimnisvollen Frau ein.

Ein Spiel mit dem Feuer beginnt, denn ein paar Tage später wird auch

die Schwester des Opfers ermordet aufgefunden.



