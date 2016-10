SAM.I. fordert europäische Standards bei Erste-Hilfe-Ausbildung (FOTO)

(ots) -

Wer in Deutschland einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hat, muss

damit rechnen, dass sein Erste-Hilfe-Nachweis in einem anderen

EU-Staat nicht anerkannt wird. Denn in der Europäischen Union fehlen

verbindliche Standards in der Erste-Hilfe-Ausbildung. "EU-Standards

sind aber die Voraussetzung für eine gegenseitige Anerkennung von

Erste-Hilfe-Zertifikaten", sagte Knut Fleckenstein MdEP, Präsident

von SAMARITAN INTERNATIONAL (SAM.I.) und ASB-Bundesvorsitzender,

gestern Abend in Brüssel.



Im Europäischen Parlament übergaben Knut Fleckenstein und Ivo

Bonamico, Generalsekretär von SAM.I. und Direktor des Weißen Kreuzes

Südtirol, das 20-seitige Empfehlungspapier "Single European First

Aid: Cross-Border First Responders" an Martin Schulz, den Präsidenten

des EU-Parlaments. Darin fordert das internationale Netzwerk von

Samariter-Verbänden, nach dem Vorbild des Europäischen

Qualifikationsrahmen (EQF) Lernergebnisse in der

Erste-Hilfe-Ausbildung gesetzlich festzulegen, um eine

grenzüberschreitende Anerkennung der Zertifikate zu ermöglichen. "In

Europa wird Erste Hilfe unterschiedlich gelehrt. Daran wollen wir

auch nicht rütteln. Wir fordern aber, dass die Erste-Hilfe-Nachweise

die Lernergebnisse dokumentieren. Nur so können die Abschlüsse in

Europa vergleichbar gemacht werden", erklärte Knut Fleckenstein. Eine

EU-weite Anerkennung der Zertifikate sei ein wichtiger Anreiz, damit

mehr Menschen Erste Hilfe lernen und anwenden können.



Die Definition der Lernergebnisse in der Erste-Hilfe-Ausbildung

soll, nach Vorschlag von SAM.I., die Europäische Agentur für

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (EU-OSHA) auf der Grundlage

der Leitlinien zur Wiederbelebung des Europäischen

Wiederbelebungsrates (ERC) übernehmen.



EU-Parlamentspräsident Martin Schulz begrüßte ausdrücklich die

Initiative von SAM.I. und betonte: "Der Ersten Hilfe wird nicht genug



Bedeutung in unserer Gesellschaft beigemessen. Dabei ist die Erste

Hilfe ein essenzielles Thema für uns alle. Es geht dabei auch um

gesellschaftlichen Zusammenhalt und Solidarität."



Um EU-Abgeordnete und ihre Mitarbeiter für die Bedeutung von

Erster Hilfe zu sensibilisieren, haben Erste-Hilfe-Ausbilder aus den

SAM.I.-Mitgliedsstaaten Italien (Südtirol), Österreich, Rumänien und

Deutschland gestern in Brüssel 35 EU-Abgeordnete und ihre Mitarbeiter

in Erster Hilfe geschult.



Mehr unter: http://ots.de/DCy85



SAMARITAN INTERNATIONAL ist ein internationales Netzwerk von

Samariter-Organisationen, das 1994 vom ASB mitgegründet wurde. Die

Organisation ist regierungsunabhängig und konfessionell neutral.

Zurzeit vereint das internationale Netzwerk 17

Samariterorganisationen aus 16 europäischen Ländern mit drei

Millionen Mitgliedern, 45.000 Mitarbeitern und 140.000 Freiwilligen.

Darüber hinaus gibt es weitere nationale, regionale und lokale

Samariter-Organisationen und -Initiativen in der Schweiz, Rumänien,

Gambia und Südafrika.



Wir helfen hier und jetzt.



Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politisch

und konfessionell ungebunden. Wir helfen allen Menschen - unabhängig

von ihrer politischen, ethnischen, nationalen und religiösen

Zugehörigkeit. Mehr als 1,2 Million Menschen bundesweit unterstützen

den gemeinnützigen Verein durch ihre Mitgliedschaft. Parallel zu

seinen Aufgaben im Rettungsdienst - von der Notfallrettung bis zum

Katastrophenschutz - engagiert sich der ASB in der Altenhilfe, der

Kinder- und Jugendhilfe, den Hilfen für Menschen mit Behinderung, der

Auslandshilfe sowie der Aus- und Weiterbildung Erwachsener. Wir

helfen schnell und ohne Umwege allen, die unsere Unterstützung

benötigen.







