Michael Hubrich zum President of Sales bei Squirro ernannt

Squirro (http://squirro.com/), der Entwickler für Analytik und

Lösungen zu Erkenntnissen aus Daten für Unternehmen, gab heute die

Ernennung von Michael Hubrich als President of Sales für das

Unternehmen bekannt. In dieser neu geschaffenen Rolle am Münchener

Standort von Squirro wird Michael Hubrich die Zügel für den

weltweiten Vertrieb von Squirro und die marktübergreifende

Kundenaufnahme übernehmen. Er wird ein internationales Vertriebsteam

"Es ist eine spannende Zeit für mich, jetzt zu Squirro

hinzuzukommen", sagt Hubrich. "Die Technologie gewinnt schnell an

Zuspruch und hebt sich im Markt durch den Wert ab, den ihr kognitiver

Ansatz für unstrukturierte Daten liefert. Dazu beginnen wir einen

Wendepunkt für große Unternehmen zu sehen, die umsetzbare

Erkenntnisse für ihre Geschäftsentscheidungen verwenden ? Squirro ist

führend bei dieser Entwicklung, insbesondere im Finanzsektor. Mein

Fokus is darauf gerichtet, eine robuste Vertriebsorganisation

aufzubauen, die den Marktchancen entsprechend wachsen kann."



Vor seiner Ernennung bei Squirro war Hubrich Senior Vice President

CEC, Nahost und Europa, für SAP Hybris CEC (Kundenengagement und

Handel). Hubrich war zwölf Jahre lang in seiner letzten Rolle tätig,

in der er für ein Team von 80 Mitarbeitern verantwortlich war, die

Umsätze über 100 Mio. Euro erwirtschafteten. Zu Beginn seiner

Karriere bekleidete Hubrich diverse technische, Kundenmanagement- und

Geschäftsentwicklungsrollen bei Unternehmen wie Verity Germany GmbH,

Categoric Software Ltd, Softline AG und MobiDig (mobile & digital)

"Wir freuen uns, Michael an Bord zu haben", sagt Dorian Selz, CEO



und Mitbegründer von Squirro. "Als Unternehmen haben wir unseren

Start-up-Status hinter uns gelassen und wir bereiten uns darauf vor,

uns zu vergrößern. Ich bin davon überzeugt, dass die strategische

Ernennung von Michael Hubrich dem gesamten Unternehmen zugute kommen

wird. Er bringt eine tiefgreifende Erfahrung mit, die sehr hilfreich

für uns sein wird, um zu reifen, unseren Direktvertriebsansatz

weiterzuentwickeln und unsere Geschäftschancen für Vertriebswege

Über Squirro



Squirro ist ein Entwickler von Dateneinsichtslösungen. Squirro hat

seinen Sitz in Zürich und Büros in London, New York, München und

Barcelona. Squirro wird von weltweit führenden Banken,

Strafverfolgungsbehörden und anderen datenorientierten Organisationen

eingesetzt. Die kognitive Technologie von Squirro zieht mehr Wert aus

komplexen Datenumgebungen, und zwar durch erhöhte betriebliche

Effizienz und zusätzliche Umsatzchancen. Die Kern-Suite der

Squirro-Lösungen bietet Risiko-, Service- und Kundeneinblicke.



