Hurrikan Matthew/Haiti: "Die Menschen wirken müde und entmutigt" / Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" verzeichnet geringe Spenden trotz großer Not (FOTO)

(ots) -

Überflutete Felder, mitgerissene Häuser, zerstörte Brücken - 2,1

Millionen Menschen sind auf Haiti vom Hurrikan Matthew betroffen -

rund 1,4 Millionen Menschen sind dringend auf Hilfe angewiesen. Die

haitianische Regierung spricht von der schlimmsten Katastrophe seit

dem Erdbeben 2010. Trotzdem ist das Spendeninteresse für die

Betroffenen gering: "Aktion Deutschland Hilft" konnte bis heute rund

1,6 Mio. Euro Spenden für die Nothilfe nach Matthew sammeln - nach

dem Taifun Haiyan auf den Philippinen im Jahr 2013 wurden im gleichen

Zeitraum über 11 Millionen Euro gespendet.



"Um die betroffenen Menschen auch in den nächsten Tagen und Wochen

versorgen zu können, sind wir dringend auf die Hilfsbereitschaft der

deutschen Bevölkerung angewiesen", sagt Manuela Roßbach,

Geschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft". "Vor allem frisches

Trinkwasser und Hygienemaßnahmen sind jetzt besonders wichtig: Jeden

Tag steigt die Gefahr, dass das durch Überschwemmungen verunreinigte

Trinkwasser schwere Krankheiten wie Cholera überträgt und es zu einer

Katastrophe nach der Katastrophe kommt."



Für die Hilfsorganisationen zeichnet sich immer deutlicher die

Notwendigkeit eines Engagements über die jetzige Soforthilfe hinaus

ab. "Die Menschen hier haben alles verloren. Viele fragen uns: 'Wann

hört das endlich auf? Wann bekommen wir endlich eine Pause von den

Krisen'", berichtet World-Vision-Landesdirektor John Hasse. "Die

Menschen wirken müde und entmutigt. Trotzdem stehen sie irgendwie

wieder auf und fangen an aufzuräumen."



Vor allem der Zugang zu den Betroffenen ist nach wie vor eine

Herausforderung: "Wir transportieren die Hilfsgüter mit Booten in die

am stärksten betroffenen Regionen im Südwesten. Aber es gibt immer

noch viele Orte, die gar nicht erreichbar sind - obwohl hier überall

Hilfe dringend benötigt wird!", so Hasse





Die Organisationen im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" helfen

der betroffenen Bevölkerung: Die Helfer von action medor, ADRA,

Arbeiter-Samariter-Bund, Bundesverband Rettungshunde, CARE, Habitat

for Humanity, Help, Malteser und World Vision behandeln Verletzte,

verteilen Nahrungsmittel, Trinkwasser sowie Hygieneartikeln. Zelte

und planen sollen den vielen Menschen ersten Schutz bieten, die durch

den Wirbelsturm ihre Häuser verloren haben.



Aktion Deutschland Hilft ruft zu Spenden für die Betroffenen des

Hurrikans Matthew in der Karibik auf:



SPENDEN

Stichwort "Hurrikan Matthew Karibik"

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)

Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk höher)

Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 81190 senden

(10 EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, 9,83 EUR davon gehen direkt an

Aktion Deutschland Hilft)

Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de



An die Redaktion:



Das Aktionsbüro vermittelt Interviewpartner zur Situation der vom

Hurrikan Matthew betroffenen Karibikstaaten. Bitte wenden Sie sich an

die Pressestelle: 0228 242 92 222. Zudem können Sie unsere aktuelle

Infografik zu Hurrikan Matthew gerne - auch in abgeänderter Form -

für Ihre Berichterstattung nutzen:

https://io.aktion-deutschland-hilft.de/data/public/35336e Fotos von

den Folgen des Hurrikan Matthew können Sie gerne unter dem

angegebenen Copyright verwenden: http://ots.de/I81sr



Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.



"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von

deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre

Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die

beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der

humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit

weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der

Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut

für soziale Fragen (DZI) geprüfte und dem Deutschen Spendenrat

angehörige Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im

Katastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.de.







Pressekontakt:

Aktion Deutschland Hilft e.V.

Tel. 0228/ 242 92 - 222

Fax: 0228/ 242 92 - 199

E-Mail: presse(at)aktion-deutschland-hilft.de



Original-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Aktion Deutschland Hilft e.V hurrikanmatthew-worldvision.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.10.2016 - 13:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1412079

Anzahl Zeichen: 4854

Kontakt-Informationen:

Firma: Aktion Deutschland Hilft e.V hurrikanmatthew-worldvision.jpg

Stadt: Bonn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 69 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung