Ein Hauch von Sibirien im Engadin

Grand Hotel Kronenhof und Kulm Hotel St. Moritz bieten neu und exklusiv Huskyschlittenfahrten an – Naturerlebnis auf vielen Pfoten

Musher Luca Chiarelli

(firmenpresse) - Auf leisen Kufen durch den Schnee: Gäste des Grand Hotel Kronenhof und des Kulm Hotel St. Moritz entdecken in der Wintersaison 2016/17 die Gegend rund um den nahegelegenen Berninapass aus einer ganz besonderen Perspektive. Die beiden Luxushotels offerieren erstmals und exklusiv in der Region sibirische Huskyschlittenfahrten. Mit dem eigenen Gespann gleiten die Urlauber gemeinsam mit dem Musher durch die tief verschneite Winterlandschaft und erleben dabei die jahrhundertealte Fortbewegungsart. Der Schlittenhundeführer, der bereits seit 2007 mit seinem Rudel in den Alpen unterwegs ist, spannt die Tiere ein, gibt Anweisungen zur Fahrtechnik und erläutert den Ablauf der Tour. Anschließend geht es hinaus auf die extra angelegte Route. Wer mag, kann das Zusammenspiel von Husky und Mensch hautnah erleben und die Tiere selbst anleiten. Kinder genießen die Fahrt im Schlitten sitzend. Der rund zweistündige Ausflug ist bereits ab einer Person buchbar und kostet für bis zu vier Personen pauschal 1.200 Schweizer Franken (zirka 1.100 Euro). Der Transfer zum Treffpunkt an der Diavolezza Talstation ist inklusive. Es stehen bis zu 24 Hunde für zehn bis 14 Personen bereit. Größere Gruppen müssen separat angefragt werden. Reservierungen nimmt das Hotel nach Verfügbarkeit bis eine Woche vor dem gewünschten Termin per E-Mail an reservations(at)kulm.com oder unter der Nummer +41(0)81/836 80 00 entgegen. Im Kronenhof erfolgt die Reservierung telefonisch unter +41(0)81/830 30 30 oder per E-Mail an reservations(at)kronenhof.com. Eine Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer ist im Kulm Hotel ab 675 Schweizer Franken (zirka 620 Euro) und im Grand Hotel Kronenhof ab 495 Schweizer Franken (zirka 453 Euro) inklusive Gourmet-Halbpension buchbar. Mehr Details finden sich auf www.kulm.com und www.kronenhof.com.



Die Rundtour mit den Schlittenhunden führt entlang des Berninapasses. Auf einer Höhe von etwa 2.300 Metern eröffnet sich den Winterurlaubern ein beeindruckender Panoramablick auf die Gipfel des Piz Palü, Piz Bernina und Corvatsch. Mit einer Geschwindigkeit von 15 bis 20 Kilometern pro Stunde gleiten die Gespanne gemütlich durch den glitzernden Schnee.



Die Teilnehmer genießen die Stille abseits des Trubels und die beeindruckende Kulisse der tief verschneiten Winterlandschaft. Für alle, die es etwas rasanter mögen, kann der Schlitten bis zu 35 Kilometer pro Stunde erreichen. Die absolute Ruhe der Graubündner Berge in Kombination mit der besonderen Stimmung auf dem Schlitten machen den Ausflug zu einem einmaligen Erlebnis für die ganze Familie.





Das Kulm Hotel St. Moritz verfügt über 172 Zimmer und Suiten, sechs Restaurants und drei Bars, einen eigenen Neun-Loch-Golfplatz sowie ein modernes Spa auf 2.000 Quadratmetern. Das luxuriöse Grandhotel hat eine bewegte und geschichtsträchtige Vergangenheit. 1864 wurde hier vom Hotelpionier und ehemaligen Besitzer Johannes Badrutt der Wintertourismus ins Leben gerufen. Bis Ende 2016 erfährt der Kulm Pavillon eine Umgestaltung und offeriert Gästen zur Ski Westmeisterschaft 2017 in St. Moritz ein neues Veranstaltungs- und Kulinarikkonzept. Die Gastgeber Jenny und Heinz E. Hunkeler gelten als das Dream-Team der Schweizer Luxushotellerie und wurden im Mai 2016 von der Jury des renommierten Ratings in der Schweizer SonntagsZeitung zu den „Hoteliers des Jahres“ gekürt. Vom größten deutschsprachigen Meinungsportal HolidayCheck wurde das Haus im Februar 2016 mit Platz sechs der beliebtesten Hotels des Landes sowie in den Kategorien Wellness und Skiurlaub geehrt. Das Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz kürte zudem die Mitarbeiterin Nadine Böning Soares zur Spa-Leiterin des Jahres 2016. In dem dazugehörigen Ranking erlangte das Hotel eine Top 15 Platzierung der 50 besten Schweizer Urlaubshotels. Connoisseur Circle zeichnete das Kulm Hotel zudem im Mai 2016 als bestes Berghotel der Schweiz aus.



Das unter Denkmalschutz stehende Grand Hotel Kronenhof befindet sich im Herzen des Schweizer Bergdorfs Pontresina und blickt auf eine über 165-jährige Geschichte zurück. Auf 1.800 Höhenmetern kommen die Gäste in den Genuss von 112 elegant gestalteten Zimmern und Suiten sowie einer der eindrucksvollsten Wellnessanlagen der Alpen. Als einziges Fünf-Sterne-Superior-Hotel im Ort verbindet es eine großartige Lage mit imposanter Architektur, atemberaubenden Ausblicken und ausgezeichneter Kulinarik. Das Gourmetrestaurant Kronenstübli wurde im Oktober 2016 mit 16 GaultMillau Punkten ausgezeichnet und Adriana Novotná als Sommelier des Jahres 2017 geehrt. Zudem krönte TripAdvisor das Haus in diesem Jahr als Nummer eins der Schweizer Luxushotels und eines der Top 25 Hotels mit dem besten Service weltweit. Zum Start der Wintersaison 2016/2017 bekommt das Haus einen frischen Look mit 13 neuen Zimmern vom französischen Star-Architekten Pierre-Yves Rochon gestaltet.

