DGB Rheinland-Pfalz kritisiert Arbeit auf Abruf / "Abhängigkeitsverhältnis zu Lasten der Arbeitnehmer" / Politik soll handeln

(ots) - Der rheinland-pfälzische DGB-Landesvorsitzende

Dietmar Muscheid hat gegenüber dem landespolitischen Magazin des SWR

Fernsehens "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" kritisiert, dass

Beschäftigungsformen auf Abruf zunehmen. Mitarbeiter warten auf einen

Einsatz und werden oft sehr kurzfristig in die Firma bestellt. "Die

Politik nimmt die Dimensionen dieses Problems noch nicht wahr und

Politik wiegt sich wohl ein Stück weit noch in dem Glauben, dass

alles ein überschaubares Phänomen wäre. Wir befürchten es nimmt zu

und deswegen ist Politik zum Handeln gefordert", so Muscheid.



Hintergrund der Forderung ist eine aktuelle Untersuchung des DGB,

in der aktuelle Arbeitsmarkt-Studien ausgewertet wurden. Danach

beschäftigen bereits 13 Prozent aller Betriebe mit mindestens zehn

Beschäftigten Mitarbeiter auf Abruf. Rund fünf Prozent aller

Beschäftigten seien bereits betroffen. Für den DGB-Landesvorsitzenden

stehen dahinter auch viele prekär beschäftigte Mitarbeiter auf Abruf.

Arbeitgeber setzten sie so ein, wie es ihnen am besten passe, so

Muscheid, "... in viel zu vielen Bereichen. Da gilt wirklich nur

Arbeit auf Abruf, da gilt, dass der Arbeitnehmer heute nicht weiß, ob

er morgen, übermorgen oder wann auch immer gebraucht wird. Das heißt,

diese Unberechenbarkeit, die Privatleben unmöglich macht, das ist das

eine, was wir kritisieren. Das andere ist, man muss sich auch bewusst

sein, dass Arbeit auf Abruf bedeutet, der Arbeitgeber entscheidet,

wie viel der Arbeitnehmer verdient, je nach Arbeit und Umfang und von

daher ist das ein Abhängigkeitsverhältnis nur zu Lasten der

Arbeitnehmer und das ist nicht in Ordnung so."



Laut der Datenauswertung des DGB warten inzwischen besonders in

der Gastronomie, im Bereich Gesundheit- und Sozialwesen und im

Einzelhandel Beschäftigte zu Hause auf ihren Einsatz. Darunter seien

sehr viele Mini-Jobber und Teilzeitkräfte. "Wir befürchten", so



Muscheid gegenüber "Zur Sache Rheinland-Pfalz!", "dass das Phänomen

wachsen wird, das heißt, die Zahlen sind schon beeindruckend genug,

aber wir befürchten, dass es da noch weitere Begehrlichkeiten gibt."

Jetzt sei dringend die Politik gefordert: "Wir brauchen Regeln, wir

brauchen klare Grenzen und dann kann man über die Gestaltung von

Flexibilität reden, aber nicht Flexibilität nur in der

Entscheidungskompetenz des Arbeitgebers." Bislang, so die Verfasser

der DGB-Studie, werde diese Form der prekären Beschäftigung in der

öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte kaum wahrgenommen.



