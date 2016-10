m2m Germany übernimmt Vertrieb und Support für IIoT-Anbieter Red Lion in Deutschland

Wehrheim, 13.10.2016



m2m Germany erweitert sein M2M (Machine-to-Machine) und IIoT (Industrial-Internet-of-Things) Portfolio mit den Produktlösungen von Red Lion. Das bereits 1972 gegründete US Unternehmen ist Experte für Kommunikation, Überwachung und Steuerung bei industrieller Automation und Vernetzung und bietet seit über vierzig Jahren Lösungen dazu an.





Die von Red Lion eingesetzten Technologien ermöglichen Kunden weltweit ihre Echtzeit-Daten abzurufen und die Produktivität nachhaltig zu verbessern. m2m Germany und Red Lion setzen ab sofort auf eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Machine-to-Machine-Technologie (M2M) und in Sachen Industrial-Internet-of-Things (IIoT).



Im Rahmen ihrer Distributions Vereinbarung wird m2m Germany Teil des deutschen Vertriebsnetzes und leistet sowohl Vertrieb als auch Support für das industrielle M2M & IIoT Hardware-Portfolio von Red Lion in Deutschland.



Anpassbare IIOT-Lösungen sind der Schlüssel

Red Lion entwickelt und produziert hochleistungsfähige, zuverlässige Komponenten und Lösungen für die industrielle Automation und Vernetzung. Red Lion Controls bietet industrielle Automatisierungs- und Netzwerklösungen, um Unternehmen beim Wechsel zum IIoT zu unterstützen. Die Automatisierungsprodukte ermöglichen mit der Umwandlung von über 300 verschiedenen Industrieprotokollen eine große Bandbreite verschiedener Maschinen in heterogenen Umgebungen miteinander kommunizieren zu lassen.



Bandbreite der Anforderungen wächst

Neben Messinstrumenten und weiteren Produkten der industriellen Automatisierung, bietet Red Lion auch eine umfangreiche Auswahl von Kommunikationstechnologien, die von industriellem Ethernet über WLAN bis zu vollständigen M2M-Lösungen reichen.

"Mit den Komponenten und Lösungen von Red Lion reagieren wir auf die Bedürfnisse des Marktes und sehen eine perfekte Ergänzung unseres bestehenden Portfolios - gerade in Bezug auf die vielfältigen Anforderungen für Lösungen im IIoT", sagt Marius Nickolai, Geschäftsführer der m2m Germany GmbH.









