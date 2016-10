Ihnen fehlen Zeit und Nerven zum Aufbau sowie zur Wartung Ihrer Homepage?

Bielefeld, 13. Oktober 2016



Pressemitteilung



Ihnen fehlen Zeit und Nerven zum Aufbau sowie zur Wartung Ihrer Homepage?

Wir haben den „Rundum-Service“ für Freiberufler und kleinere Unternehmen.





HTML, CSS, SEA, SEM SEO, Browser, Responsive Webdesign und vieles mehr: Wer hat schon Zeit und Nerven für das ganze Fachchinesisch und versteht dessen Bedeutung? Genauer gefragt: Muss man es überhaupt verstehen.



Dennoch: In der heutigen Zeit ist das Internet Ihre Visitenkarte und erste wichtige Informationsquelle Ihrer Kunden. Gerade Freiberufler und kleinere Unternehmen sollten nicht auf eine aktuelle Internetseite verzichten.



Wir machen Sie sichtbar: Das "Rundum-Angebot" von Thomas Grah Webservice spiegelt eigene Erfahrungen wieder und ist auf die Bedürfnisse von Freiberuflern und kleineren Betrieben zugeschnitten.



Nichts ist so schlimm wie eine veraltete, ungepflegte WEB-Seite. Legen Sie daher die Erstellung und Betreuung Ihrer Webseite in eine Hand. Thomas Grah Webservice garantiert Ihnen einen immer aktuellen, modernen Internetauftritt. Wir betreuen Ihrer Webseite und passen diese zeitnah an alle aktuellen Ereignisse an. Ob Messetermine, Urlaub, neue Mitarbeiter oder andere Mitteilungen, wir führen alle Änderungen schnellsten aus und halten Ihre Seite auf dem neusten Stand.



Auch bei den Kosten haben wir die Bedürfnisse von Freiberuflern und kleineren Betrieben berücksichtigt.

Für Ihre Planungssicherheit gibt es bei und nur einen Festpreis und keine weiteren versteckten Kosten.

Wartungs- und Betreuungsdienstleistungen sind in dem zubuchbaren "Rundum-Servicepaket" enthalten.



Alle Informationen und Beispielseiten können Sie auf unserer Webseite www.tgrah-webservice.de einsehen.









Thomas Grah Webservice aus Bielefeld ist seit 2007 ein fester Begriff für moderne Webseiten. Als inhabergeführtes Unternehmen legen wir besonderen Wert auf Flexibilität und serviceorientierte Kundennähe. Mit einem attraktivem Preis-/ Leistungsverhältnis sind wir Ihr zuverlässiger Partner für alle Belange rund um Ihren Internetauftritt. Thomas Grah Webservice aus Bielefeld ist auf Internet-Dienstleistungen für Freiberufler und kleinere Unternehmen spezialisiert. Wir machen Sie sichtbar und erledigen alle anfallenden Arbeiten zur Betreuung Ihre Web-Seite.





Thomas Grah Webservice

