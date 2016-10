NOZ: Kieler Umweltminister Habeck hält Ceta-Anwendung für "politisch falsch"

(ots) - Kieler Umweltminister Habeck hält Ceta-Anwendung

für "politisch falsch"



Grünen-Politiker: Zustimmung der Parlamente wird zur Farce

-"Juristisch mag es okay sein"



Osnabrück. Schleswig-Holsteins Umweltminister und

Vize-Ministerpräsident, Robert Habeck, hält es für "politisch

falsch", das Ceta-Handelsabkommen der EU mit Kanada unter Auflagen

vorläufig anzuwenden. "Es ist das fatale Signal, dass die Zustimmung

der demokratisch legitimierten Institutionen wurscht ist" sagte

Habeck der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Der

Grünen-Politiker räumte ein, dass es "juristisch okay sein mag", wenn

Ceta vorläufig auf den Weg gebracht werde. Die Zustimmung der

Parlamente dürfe aber nicht zur Farce werden. "Wir brauchen das

Gegenteil. Wir haben eine Vertrauenskrise in die Politik, und als

Politiker müssen wir für Vertrauen streiten", erklärte Habeck, der

sich als Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl 2017 bewirbt. Das

Bundesverfassungsgericht hatte zuvor entschieden, dass die

Bundesregierung das umstrittene Freihandelsabkommen zwischen der

Europäischen Union und Kanada vorläufig mit auf den Weg bringen darf,

hatte dies aber an Bedingungen geknüpft.







