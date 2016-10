Zillertaler Zweisamkeit unter vier Kerzen im ElisabethHotel

(firmenpresse) - Nach einem prickelnden Skitag am knisternden Kaminfeuer die Füße hochlagern und an einem eleganten Rotwein nippen, im puristischen Elisense Spa eine sanfte Ganzkörpermassage mit temperierten Kräuterölen genießen … zu zweit ist alles noch schöner, im ElisabethHotel.



Das ElisabethHotel****S ist perfekt auf die Bedürfnisse von Erwachsenen zugeschnitten und nennt sich „Private Premium Retreat“. Die neuen Zimmer und Suiten sind zugleich schlicht und luxuriös, erdig und romantisch. Für ein paar stilvolle Tage zu zweit mit viel Entspannung und Lebensgenuss ist das Ambiente bei Gastgeber Josef Moigg wie geschaffen. Im 1.400 m2 großen Elisense Spa, das sich zu einem Garten mit Wasserfallteich öffnet, wird eine außergewöhnlich wohltuende „Wasser- und Dampf-Kultur“ zelebriert. In völlig entspannter Zweisamkeit geben sich Paare im Private Spa den Hot Stones oder dem Lomi Lomi Nui hin, lassen sich bei Massagen, Peelings und Packungen den Alltagsdruck wegmassieren oder erleben im 17 Meter langen Indoorpool bei Unterwassermusik eine neue Form von Entspannung. Auf eine Harmonisierung des gesamten Lebensstils läuft das ganzheitlichen Medical Wellnesskonzept Elisense hinaus, das in Kooperation mit der Sportclinic Zillertal entwickelt wurde und von Ärzten und Spezialisten gemeinsam abgestimmt wird. „Well balanced“ ist auch das kulinarische Angebot im ElisabethHotel: Die Küche basiert auf regionalen Produkten und verzichtet weitgehend auf Weißmehl und Kuhmilch. Tipp für wahre Genießer: Die 120 m2 große Penthouse-Suite mit bezeichnendem Namen „Heaven“: mit Schiffböden und Altholzdecken, Designermöbeln, offenem Kamin, Alkovenliegen – und vor den Fenstern der angezuckerten Zillertaler Alpen.

www.elisabethhotel.com



Adventglück zu Zweit im Zillertal (02.–22.12.17)

Leistungen: 4 x HP inkl. Aromaölmassage inkl. Zugang zum 1.400 m2 großen Elisense Spa und Fitnessbereich, Bademäntel, -tücher und -schuhe auf dem Zimmer u.v.m. – Preis p. P.: ab 540 Euro



ElisabethHotel – Premium Private Retreat

Josef Moigg KG

A-6290 Mayrhofen 432

Tel.: +43/(0)5285 6767

Fax: +43/(0)5285 6767-67

E-Mail: info(at)elisabethhotel.com

www.elisabethhotel.com

