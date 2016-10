Oxygen Forensics beschleunigt forensische Arbeit mit Android-Geräten durch Abkommen mit MITRE

(firmenpresse) - Oxygen Forensics, ein weltweiter Entwickler und Anbieter von forensischen Datenermittlungs-Tools, hat eine Vereinbarung mit dem Technology Transfer Office der MITRE Corporation geschlossen, die es für Kunden von Oxygen Forensics ermöglicht, Daten aus Android-Geräten schneller auslesen zu können.



"In der Forensik ist der Zeitfaktor für alle unserer Kunden extrem wichtig", sagt Lee Reiber, COO von Oxygen Forensics. "Polizei und Strafverfolgungsbehörden haben einfach nicht genug Zeit, die Vielzahl von Informationen an elektronischer Kommunikation zu verarbeiten, die während einer forensischen Untersuchung auf sie zukommt. Durch unsere Vereinbarung mit MITRE ist Oxygen Forensics ab sofort in der Lage, mobile Daten von Android-Geräten viel schneller als in der Vergangenheit zu extrahieren, was für eine riesige Zeitersparnis sorgt."



Beamte und Forensik-Spezialisten mussten bis jetzt aufgrund der langen Dauer der Datenermittlung sehr viel Zeit aufwenden, um an die Informationen und Daten zu kommen, die sie zum Lösen eines Falls benötigen. Durch die Partnerschaft mit MITRE kann Oxygen Forensics Daten etwa zehnmal schneller verarbeiten als in der Vergangenheit, was wiederum Kosten spart, die mit der Arbeit an einem Fall verbunden sind.



"Der Technologietransfer von MITRE an Oxygen Forensics ermöglicht unseren Geschäftskunden, forensische Daten durch ein kommerzielles Produkt effizienter und effektiver zu extrahieren", sagt Mark Maybury, Chief Security Officer von MITRE und Vice President und Director des National Cybersecurity FFRDC.









Gegründet im Jahre 2000 ist Oxygen Forensics einer der weltweit führenden Hersteller forensischer Ermittlungs-Tools für mobile Endgeräte. Das in Alexandria, Virginia, ansässige Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Universallösungen spezialisiert, die ein breites Spektrum an Mobilgeräten mit verschiedenen Betriebssystemen wie unter anderem Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone und Symbian umfasst. Ermittlungs- und Regierungsbehörden, Groß- und Privatunternehmen, aber auch Privatpersonen auf der ganzen Welt vertrauen auf die Produkte von Oxygen Forensics, wenn es sich um die Wiederherstellung und Analyse von Daten auf mobilen Endgeräten handelt.



Zu den Kunden von Oxygen Forensics zählen verschiedene europäische und US-Bundes- und Landesbehörden wie der Internal Revenue Service (IRS) der Vereinigten Staaten, die U.S. Army, das FBI, die Verteidigungs-, Justiz- und Verkehrsministerien der Vereinigten Staaten, der United States Postal Service, die Europäische Kommission, Interpol, der Londoner Metropolitan Police Service, die Police Nationale und die Gendarmerie Nationale in Frankreich sowie große Unternehmen wie PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young und viele weitere. Die Produkte von Oxygen Forensics sind auch bei forensischen Schulungen, Ausstellungen und Konferenzen gefragt und gehören zu den besten im Bereich der Datenermittlung.



Oxygen Forensics, Inc.

