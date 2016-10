Neues Hideaway für „große“ Skifans im Zillertal

(firmenpresse) - Ein top-modernes und stylisches Hotel nur für Erwachsene und eines der besten Skigebiete in den Alpen vor der Haustüre: Diese Kombination überzeugt immer mehr „große“ Zillertal-Fans, ihren Winterurlaub im ElisabethHotel in Mayrhofen zu verbringen.

Exklusiv ist das ElisabethHotel im Zentrum vom Mayrhofen allemal. Nicht nur, weil ausschließlich Erwachsene zu den Gästen zählen und es damit das erste und einzige „Premium Private Retreat“ im Zillertal ist. Auch der „zeitgeistig-gehobene“ Wohnstandard, die ausgezeichnete Küche und das unvergleichliche Elisense Spa versprühen den Hauch des Besonderen. – So wie die Pisten des Zillertals, die internationale Tester immer wieder zu Höchstnoten greifen lassen. Zur top-modernen Talstation der neuen 3S-Penkenbahn sind es zu Fuß nur fünf Minuten. Oben zwischen Penken, Rastkogel, Eggalm und Ahorn liegen 136 Kilometer Pisten und ein 5-Sterne-Skigebiet mit 18 Auszeichnungen auf skiresort.de. Die begehrten Freeride-Areale am Wanglspitz, die extrem steile „Harakiri“, eine XXL-Runde, der Vans Penken Park, der Devils Run am Horberg und eine Höhenmeterfresser-Runde: Wenn es um Superlative geht, finden „Ski-Funatiker“ hier alles versammelt. Die absolute Schneesicherheit bringt der nur 20 Kilometer entfernte Hintertuxer Gletscher ins Spiel – die absolute Stilsicherheit das ElisabethHotel. Das Haus wurde erst vor zwei Jahren nach großem Um- und Zubau neu eröffnet. Im 1.400 m2 großen Elisense Spa gönnen sich Genießer ihr ganz persönliches „Après-Ski-Treatment“: eine Sportmassage, ein Dampfbad oder Schwimmen im 17 Meter langen Indoorpool machen die Muskeln wieder locker. Was in den Tiroler Stuben kredenzt wird, sorgt für einen zeitgemäßen Kalorienausgleich in Form von naturbelassenen, regionalen Produkten und dem weitgehenden Verzicht von Weißmehl oder Kuhmilch. Ein Zertifikat für Exzellenz auf TripAdvisor und „hervorragende“ 9,1 von 10 Punkten auf booking.com sind zwei eindeutige Empfehlungen für diese Art von Skiurlaub. www.elisabethhotel.com





Ski Alpin Woche in Mayrhofen, Zillertal

Leistungen: 7 x HP inkl. 6 Tage Zillertaler Superskipass, 20 min Sportmassage, Zugang zum 1.400 m2 großen Elisense Spa und Fitnessbereich, Bademäntel, -tücher und -schuhe auf dem Zimmer u.v.m. – Preis p. P.: ab 1.280 Euro



