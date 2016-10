Familien-Weihnacht mit „Rückzugsmöglichkeit“ im Zillertal

(firmenpresse) - Gastgeberfamilie Josef Moigg in Mayrhofen im Zillertal hat eine Idee, wie sich auch die Eltern mehr aus dem Familienurlaub rausholen können. Die Kinder wohnen im Alpendomizil Neuhaus – die Eltern im ElisabethHotel, einem Hotel ausschließlich für Erwachsene.



„Getrennte Häuser für die Generationen“: Damit erhält Weihnachten in diesem Jahr einen – auch für die (Groß-) Eltern – besonders erholsamen Touch. Das erst vor zwei Jahren komplett erneuerte ElisabethHotel ist ein „Premium Private Retreat“. Der elegante Rückzugsort ausschließlich für ruhesuchende Erwachsene und Wellness-Genießer liegt nur fünf Gehminuten vom Alpendomizil Neuhaus, dem traditionsreichen Haus der Gastgeberfamilie Josef Moigg auf dem Mayrhofner Dorfplatz. In dem typischen Zillertaler Skihotel fühlen sich alle wohl, die „mitten im Geschehen“ sein wollen, Lust auf Shopping, Après-Ski und das ganze Dorfleben haben. Im 350 Meter entfernten ElisabethHotel hat die Gastgeberfamilie Josef Moigg einen Hort der Ruhe, Erholung und des Genusses ausschließlich für Erwachsene geschaffen. Trotzdem fehlt es beiden Häusern an nichts. Von beiden Adressen sind es zum Mayrhofener Skivergnügen nur wenige Minuten zu Fuß. Das Dorfzentrum zum Shoppen und Kaffee trinken oder der Adventmarkt am Waldfestplatz sind von beiden Stellen aus leicht erreichbar. Und beide Häuser haben ihre eigenen Wellness-Oasen zum „Runterkommen": das Alpendomizil ein uriges „Kamillendörfl“ – das ElisabethHotel ein exklusives Elisense Spa. Wollen sich die Eltern zwischendurch ausklinken, ist dieser Wellnessbereich ideal dafür. Spätestens für die Tiroler Weihnachtsfeier mit Bauernchristbaum und Galamenü trifft man sich ohnehin wieder im Alpendomizil Neuhaus.



Weihnachten in den Tiroler Bergen (18.12.–25.12.16)

Leistungen: 7 x HP inkl. Aromaölmassage, Glühweinnachmittag mit Naschereien, Adventmarkt am Waldfestplatz, Galamenü und kl. Weihnachtsfeier am Weihnachtsabend, Zugang zum 1.400 m2 großen Elisense Spa und Fitnessbereich, Bademäntel, -tücher und -schuhe auf dem Zimmer u.v.m. – Preis p. P.: ab 1.183 Euro





2.111 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.elisabethhotel.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

ElisabethHotel – Premium Private Retreat

Josef Moigg KG

A-6290 Mayrhofen 432

Tel.: +43/(0)5285 6767

Fax: +43/(0)5285 6767-67

E-Mail: info(at)elisabethhotel.com

www.elisabethhotel.com

PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

Datum: 13.10.2016 - 16:04

Sprache: Deutsch

News-ID 1412164

Anzahl Zeichen: 2182

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 13.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 80 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung