meetyoo conferencing übernimmt ubivent

meetyoo conferencingübernimmt Mannheimer Spezialisten für virtuelle Events.

meetyoo Logo

(firmenpresse) - Berlin 13.10.2016 - Der deutsche Konferenzanbieter meetyoo expandiert im Bereich

virtueller Events. Mit der Übernahme der Mannheimer ubivent GmbH, sichern sich die

Berliner das umfassende Software Know-how und die technische Infrastruktur eines

renommierten Anbieters für virtuelle Messen und Events. Damit macht meetyoo einen

weiteren großen Schritt, sich als führendender Full-Service Conferencing-Anbieter im

europäischen Markt zu etablieren.



Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ist die Unternehmenskommunikation im

stetigen Wandel. Neben dem etablierten Geschäftsfeld der Online-Zusammenarbeit, steigt

insbesondere die Nachfrage nach innovativen Lösungen für virtuelle Veranstaltungen. Bis

dato wird dieser Markt vornehmlich von amerikanischen Firmen dominiert. Durch den Kauf

von ubivent steht meetyoo künftig auch in diesem prestigeträchtigen Geschäftsbereich als

Inbegriff für Qualität, Sicherheit und Service. Die ubivent bringt in den Zusammenschluss

ihre fundierte Erfahrung in virtuellen Messen & Events sowie ihre selbst entwickelte und

mehrfach ausgezeichnete Software-Plattform ein. Die drei Geschäftsführer - allesamt

promovierte Wirtschaftsinformatiker - konnten seit der Gründung in 2009 mit ihren

wegweisenden Lösungen bereits zahlreiche DAX Konzerne für sich gewinnen.

Mit der Übernahme von ubivent profitieren unsere Kunden zukünftig von der geballten

Kompetenz zweier Unternehmen, die bisher jedes für sich in ihren Disziplinen Maßstäbe

setzten, so der meetyoo Gründer Tony E. Kula. Wir vereinen das führende

Entwicklungs-Know-how der Conferencing-Branche mit unserem kompromisslosen

Anspruch in puncto Qualität und Servicekompetenz. Kula ist davon überzeugt, dass dies

vor allem für neue Impulse sorgen wird, was die Weiterentwicklung der meetyoo

Multimedia-Produkte und die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens angeht: Mit der

nun erweiterten Software-Expertise bauen wir unser Portfolio unter der Qualitäts-Prämisse



"made in Germany" kontinuierlich aus und richten den Blick auch auf den europäischen

Markt.



Auch bei ubivent sieht man sich in seiner erfolgreichen Arbeit bestätigt: Durch die

Verbindung mit meetyoo eröffnen sich uns vollkommen neue Chancen und Potentiale um

unsere Technologie weiter auszubauen und sie einem breiteren Kundenfeld anzubieten,

so Dr. Michael Geisser, Geschäftsführer von ubivent. Schließlich ist meetyoo bekannt für

seinen Innovationsgeist und kann in Deutschland auf über 15 Jahre Erfahrung in Sachen

Bereitstellung von Telefonkonferenzen und virtuellen Events verweisen.



Die ubivent GmbH wird als eigenständige Tochtergesellschaft am Standort Mannheim

unter der Leitung der bisherigen Führungsspitze um Dr. Arndt, Dr. Butter und Dr. Geisser,

weitergeführt.



Über die ubivent GmbH

Die ubivent GmbH wurde am 3. August 2009 in Mannheim gegründet.

Das Unternehmen fokussierte sich von Anfang auf die Entwicklung einer Plattform, auf der

"virtuelle Events" veranstaltet werden können. Für ein Höchstmaß an Flexibilität nutzte man

die technischen Synergieeffekte quer über verschiedene Event-Typen (z.B. Messen,

Kongresse, Mitarbeiterversammlungen, Marketing- und Presseevents oder Schulungen).

Das Leistungsspektrum von ubivent umfasst einen Full-Service zur Umsetzung virtueller

Events. Dieser umfasst neben der Entwicklung, dem Betrieb und Support der ubivent-

Plattform auch das Projektmanagement sowie die Konfiguration von Plattform und

Registrierungssystem. Auch Designanpassungen/-entwicklungen sowie Videoproduktion/-

technik werden angeboten (insbesondere Audio/Video/Licht-Technik für Live-Streams)

Mehrere Auszeichnungen unterstreichen den hohen Innovationsgehalt der ubivent-Lösung.

Hierzu gehört beispielsweise die Auszeichnung als "Best Cloud Service", die u.a. von der

SAP AG sowie dem Institut für Cloud Computing verliehen wurde. Darüber hinaus wurde

ubivent auf der CeBIT mehrmals mit Innovationspreisen ausgezeichnet. Der Höhepunkt

stellt die Verleihung des bundesweiten Preises "IKT-Gründung des Jahres 2012" dar, der

ubivent aufgrund des hohen Innovationsgrads und der Alleinstellungsmerkmale durch das

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie als eines von drei Unternehmen

verliehen wurde. Diese Auszeichnung zog bundesweite Aufmerksamkeit auf das

Unternehmen und kennzeichnete gleichzeitig den Übergang vom Start-Up hin zu einem

auch international wahrgenommenen Innovationsführer im Bereich virtueller Events. Weitere Informationen unter ubivent.de (http://www.ubivent.com/de/)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://meetyoo.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die meetyoo conferencing GmbH mit Sitz in Berlin ist professioneller Anbieter für die

Bereitstellung von Telefonkonferenzen und virtuellen Events. Ob drei oder mehrere

Tausend Teilnehmer, ob sofort oder planungsintensiv - über 3.000 Kunden aller

Größenordnungen und Branchen setzen bei ihrer standortunabhängigen Zusammenarbeit

auf die SAAS-Lösungen von meetyoo. Dabei ist das Unternehmen als einziger deutscher

Konferenzanbieter nach DIN ISO 9001:2008 und ISO/IEC 27001:2013 TÜV-zertifiziert für

Informationssicherheit und Qualitätsmanagement.

Dies ist eine Pressemitteilung von

meetyoo conferencing GmbH

PresseKontakt / Agentur:

W/K/H Consulting

Werner L. Kuhnert

Dr-Kersten-Weg 2

86919 Utting a. Ammersee

presse(at)wkh-consulting.de

+49 8806 9571 00

http://wkh-consulting.de/



Datum: 13.10.2016 - 16:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1412166

Anzahl Zeichen: 4979

Kontakt-Informationen:

Firma: meetyoo conferencing GmbH

Ansprechpartner: Cathleen Utpott

Stadt: Berlin

Telefon: +49 30 868710 - 346





Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung