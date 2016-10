Locamo erweitert sein Portfolio

Eine Vielzahl neuer Händler mit interessanten Produkten ist nun online und offline verfügbar

(firmenpresse) - Ravensburg, 13.10.2016 - Locamo, ein Marktplatz für den deutschen Einzelhandel, baut sein Angebot und die Warenvielfalt aus. Als Partner für lokale Unternehmen unterstützt das junge E-Commerce-Unternehmen seine Händler bei der Digitalisierung und präsentiert deren Waren auf seiner Online-Plattform. So ist es für die Nutzer ein Leichtes, bei ihrem Lieblingsladen einzukaufen. Der gewünschte Artikel kann sowohl direkt geliefert als auch online bestellt und persönlich abgeholt werden. Locamo verbindet das digitale und reale Einkaufen miteinander, damit der Nutzer ein ganzheitliches Shopping-Erlebnis erfährt.



Stylishes und modernes Angebot



In den letzten Monaten hat Locamo eine Vielzahl spezialisierter Fachgeschäfte als Partner hinzugewonnen. Hierzu zählen Händler aus den Bereichen Haushalt, ökologische Baby- und Kindermode, Filz- und Biotextilien, Geschenk- und Spieleartikel sowie Instrumentenbau.



Der international bekannte Gitarrenbauer Andreas Dill ist seit kurzem auf der Plattform zu finden. Die Meisterwerkstatt bietet selbst gefertigte Gitarren sowohl für Anfänger als auch Profimusiker sowie Reparaturservices an.



Baby Naturwaren aus Konstanz ist mit ökologischer Baby- und Kindermode, Naturspielzeug, Schlaf- und Pflegeutensilien sowie Zubehör wie zum Beispiel Tragetücher auf Locamo vertreten.



Auch BioTextilien-Allgäu entschied sich für eine Präsenz auf der Locamo-Plattform. Das Unternehmen vertreibt ökologische, nachhaltige und fair produzierte Kleidung für die ganze Familie, Heimtextilien, Wasch- und Reinigungsmittel, Körperpflegeprodukte sowie ausgewählte Geschenkartikel. Um ein reibungsloses Online-Shopping zu gewährleisten, schaffte Locamo eine Shopware-Schnittstelle zu dem bereits bestehenden Shopsystem. Diese sorgt für einen automatisierten Datenaustausch in beide Richtungen, so dass Bestellungen, deren aktueller Status sowie Lagerbestände kontinuierlich abgeglichen werden.



"Wir freuen uns sehr über den Anklang, den unser Online-Marktplatz bei all den unterschiedlichen Einzelhändlern findet", so Markus Kapler, Geschäftsführer und Mit-Gründer von Locamo. "Unser erklärtes Ziel ist es, mit unserer unkomplizierten und kostengünstigen Plattform den stationären Handel im Digitalisierungsprozess zu begleiten."





Über Locamo

Locamo ist ein junges Unternehmen, das dem Einzelhandel eine umfassende Eintrittsmöglichkeit in die digitale Welt ermöglicht und gleichzeitig die Käufer zurück in die reale Welt holt. Im Mittelpunkt steht die Vision, den Einzelhandel zu stärken und gleichzeitig den Nutzern im Netz ein ganzheitliches Einkaufserlebnis zu bieten.



Mit der leistungsfähigsten IT-Basis am Markt erschafft Locamo einen starken digitalen Marktplatz für Einzelhändler. Dieser spricht potenzielle Kunden über sämtliche Kanäle hinweg an. Somit können lokale Fachhändler ihre bestehenden Standorte stärken und kostengünstig den Online-Markt neu oder zusätzlich erschließen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.locamo.de (http://www.locamo.de).



Bildmaterial, Statements und weitere Informationen können bei der Presseagentur angefordert werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.locamo.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Locamo ist ein junges Unternehmen, das dem Einzelhandel eine umfassende Eintrittsmöglichkeit in die digitale Welt ermöglicht und gleichzeitig die Käufer zurück in die reale Welt holt. Im Mittelpunkt steht die Vision, den Einzelhandel zu stärken und gleichzeitig den Nutzern im Netz ein ganzheitliches Einkaufserlebnis zu bieten.



Mit der leistungsfähigsten IT-Basis am Markt erschafft Locamo einen starken digitalen Marktplatz für Einzelhändler. Dieser spricht potenzielle Kunden über sämtliche Kanäle hinweg an. Somit können lokale Fachhändler ihre bestehenden Standorte stärken und kostengünstig den Online-Markt neu oder zusätzlich erschließen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Locamo Gmbh& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

F&H Public Relations GmbH

Simone Strobel

Brabanter Str. 4

80805 München

locamo(at)fundh.de

0 89 / 12175 - 167

www.fundh.de



Datum: 13.10.2016 - 16:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1412167

Anzahl Zeichen: 3338

Kontakt-Informationen:

Firma: Locamo Gmbh& Co. KG

Ansprechpartner: Philipp Bentele

Stadt: Ravensburg

Telefon: 0751 / 76916 - 202





Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung