Locamo wächst und gewinnt weitere Einzelhändler als Partner

Die E-Commerce-Plattform Locamo ist seit Juli live und unterstützt lokale Geschäfte bei der Digitalisierung

(firmenpresse) - Ravensburg, 13.10.2016 - Nach dem erfolgreichen Launch des Online-Marktplatzes Locamo kann das E-Commerce-Unternehmen ein stetiges Wachstum verzeichnen. Weitere spezialisierte Einzelhändler im Qualitätssegment haben sich in den letzten Monaten für Locamo entschieden und profitieren durch die zusätzliche Präsenz von einer gesteigerten Aufmerksamkeit für ihre Produkte. Das Besondere des Online-Marktplatzes ist die Nähe zum Einzelhändler, den er durch eine digitale Filiale unterstützt.



Die neuen Partner von Locamo kommen unter anderem aus den Bereichen Haushalt, ökologische Baby- und Kindermode, Filz- und Biotextilien sowie Geschenk- und Spieleartikel.



BioTextilien-Allgäu

Auch BioTextilien-Allgäu entschied sich für eine Präsenz auf der Locamo-Plattform. Das Unternehmen vertreibt ökologische, nachhaltige und fair produzierte Kleidung für die ganze Familie, Heimtextilien, Wasch- und Reinigungsmittel, Körperpflegeprodukte sowie ausgewählte Geschenkartikel. Um ein reibungsloses Online-Shopping zu gewährleisten, schaffte Locamo eine Shopware-Schnittstelle zu dem bereits bestehenden Shopsystem. Diese sorgt für einen automatisierten Datenaustausch in beide Richtungen, so dass Bestellungen, deren aktueller Status sowie Lagerbestände kontinuierlich abgeglichen werden. Roland Spieker und Irene Welsing, Inhaber von BioTextilien-Allgäu, versprechen sich von der zusätzlichen Online-Präsenz große Vorteile: "Wir denken, dass eine Plattform wie Locamo nicht allein auf Online-Shopping abzielt, sondern auch die Besonderheit und Vielfalt der lokalen Ladengeschäfte aufzeigt. Dadurch trägt Locamo neben dem eigenen Geschäftserfolg auch zur Stärkung der Region als Gesamtes bei. Dies hat natürlich wiederum positive Auswirkungen auf jeden Einzelhändler vor Ort, da die Menschen auf Geschäfte in Ihrer Umgebung aufmerksam gemacht werden und diese dann besuchen."



Gitarrenbaumeister Andreas Dill

Seit kurzem ist auch der international bekannte Gitarrenbauer Andreas Dill auf der Plattform zu finden. Die Meisterwerkstatt bietet selbst gefertigte Gitarren sowohl für Anfänger als auch Profimusiker sowie Reparaturservices an. Das Unternehmen nutzt Locamo als weitere Vermarktungsplattform in Ergänzung zur bestehenden Firmenwebsite. Diese besitzt ebenso eine beidseitige Schnittstelle, die Locamo mit dem Shopsystem des Händlers verbindet.





Baby Naturwaren

Ursprünglich als Online-Shop gestartet, ist Baby Naturwaren seit 2014 mit einem Laden in Konstanz vertreten. In dem Fachgeschäft sind ökologische Baby- und Kindermode, Naturspielzeug, Schlaf- und Pflegeutensilien sowie Zubehör wie zum Beispiel Tragetücher erhältlich. Baby Naturwaren sieht in dem zusätzlichen Online-Marktplatz eine gute Möglichkeit, mit dem Angebot an schadstofffreier Kinderkleidung noch bekannter zu werden.



Locamo bietet seinen Partnern neben den üblichen Funktionalitäten eines Online-Marktplatzes den Vorteil, dass Endkunden die Wahl haben, ob sie die Ware online bestellen oder lieber im Geschäft abholen und sich gegebenenfalls dabei beraten lassen möchten. Hierfür gibt es die Möglichkeit, die jeweiligen Produkte vorab zu reservieren und auf Verfügbarkeit zu prüfen. Somit wird insgesamt eine breite Käuferschicht angesprochen, die sowohl online-affine Käufer als auch Endkunden einschließt, die das Shopping im Laden bevorzugen.



Markus Kapler, Geschäftsführer und Gründer von Locamo, resümiert: "Wir freuen uns sehr über den Anklang, den unser Online-Marktplatz bei all den unterschiedlichen Einzelhändlern findet. Unser erklärtes Ziel ist es, mit unserer unkomplizierten und kostengünstigen Plattform den stationären Handel im Digitalisierungsprozess zu begleiten."



Über Locamo

Locamo ist ein junges Unternehmen, das dem Einzelhandel eine umfassende Eintrittsmöglichkeit in die digitale Welt ermöglicht und gleichzeitig die Käufer zurück in die reale Welt holt. Im Mittelpunkt steht die Vision, den Einzelhandel zu stärken und gleichzeitig den Nutzern im Netz ein ganzheitliches Einkaufserlebnis zu bieten.



Mit der leistungsfähigsten IT-Basis am Markt erschafft Locamo einen starken digitalen Marktplatz für Einzelhändler. Dieser spricht potenzielle Kunden über sämtliche Kanäle hinweg an. Somit können lokale Fachhändler ihre bestehenden Standorte stärken und kostengünstig den Online-Markt neu oder zusätzlich erschließen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.locamo.de (http://www.locamo.de).



Bildmaterial, Statements und weitere Informationen können bei der Presseagentur angefordert werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.locamo.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Locamo ist ein junges Unternehmen, das dem Einzelhandel eine umfassende Eintrittsmöglichkeit in die digitale Welt ermöglicht und gleichzeitig die Käufer zurück in die reale Welt holt. Im Mittelpunkt steht die Vision, den Einzelhandel zu stärken und gleichzeitig den Nutzern im Netz ein ganzheitliches Einkaufserlebnis zu bieten.



Mit der leistungsfähigsten IT-Basis am Markt erschafft Locamo einen starken digitalen Marktplatz für Einzelhändler. Dieser spricht potenzielle Kunden über sämtliche Kanäle hinweg an. Somit können lokale Fachhändler ihre bestehenden Standorte stärken und kostengünstig den Online-Markt neu oder zusätzlich erschließen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Locamo Gmbh& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

F&H Public Relations GmbH

Simone Strobel

Brabanter Str. 4

80805 München

locamo(at)fundh.de

0 89 / 12175 - 167

www.fundh.de



Datum: 13.10.2016 - 16:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1412168

Anzahl Zeichen: 4778

Kontakt-Informationen:

Firma: Locamo Gmbh& Co. KG

Ansprechpartner: Philipp Bentele

Stadt: Ravensburg

Telefon: 0751 / 76916 - 202





Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung