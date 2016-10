Zillertaler Weihnacht „ganz privat“ im ElisabethHotel

(firmenpresse) - Der erste Schnee im Zillertal, romantische Christkindlmärkte ringsum und ein exklusives Viersterne-Superiorhotel, in dem man viel Ruhe, Wellness und Genuss geboten bekommt: Das ElisabethHotel in Mayrhofen ist das perfekte Hideaway für einen Advent abseits des Trubels.

Das muss man den Zillertalern lassen: Sie haben traditionell viel übrig für Brauchtum, den Advent und die Volksmusik. Ihnen ist es zu verdanken, dass das „Stille Nacht-Lied“ einst in die ganze Welt getragen wurde. Heute ist man in Mayrhofen stolz, einen der schönsten traditionellen Christkindlmärkte Tirols zu haben: Am Waldfestplatz gibt es nicht nur Stände, sondern Blockhütten, eine Bastelstube, ein Christkindl-Postamt, einen Streichelzoo und eine Konzertbühne. Die Stimmung, die sich an der Feuerstelle bei einem „Häferl“ Glühwein und Maroni entfacht, während ein Kinderchor „Wofferl, håst schon ausiguckt“ anstimmt, muss man selbst erlebt haben. – So wie auch das ElisabethHotel in Mayrhofen, das sich voll und ganz den schönen Dingen des Lebens verschrieben hat: Das Haus nennt sich „Premium Private Retreat“ und wurde nach gelungener Erneuerung vor zwei Jahren als erstes und einziges Hotel ausschließlich für Erwachsene im Zillertal eröffnet. Die Zimmer und Suiten sind geradlinig-modern in der Formgebung, aber erdig bei den Materialien. Ähnlich ansprechend ist das 1.400 m2 große Elisense Spa, das mit Naturstein, großen Fensterfronten und Wasserflächen puristische Ruhe versprüht. Dazu wird ein ganzheitliches Med-Wellnesskonzept angeboten, das dazu beitragen soll, im Alltag zu einem „Slow Life“ zu gelangen. „Slow Food“ ist das Motto der Küche, und das Hauptaugenmerk auf naturbelassene, regionale Produkte legt. Tipp für alle Skifans: Falls die 136 Kilometer ausgezeichneten Pisten zwischen Penken, Rastkogel, Eggalm und Ahorn noch nicht geöffnet haben, ist der nur 20 Kilometer entfernte Hintertuxer Gletscher der Schneegarant. www.elisabethhotel.com



Weihnachten in den Tiroler Bergen (18.12.–25.12.16)



Leistungen: 7 x HP inkl. Aromaölmassage, Glühweinnachmittag mit Naschereien, Adventmarkt am Waldfestplatz, Galamenü und kl. Weihnachtsfeier am Weihnachtsabend, Zugang zum 1.400 m2 großen Elisense Spa und Fitnessbereich, Bademäntel, -tücher und -schuhe auf dem Zimmer u.v.m. – Preis p. P.: ab 1.045 Euro

Adventtermine in Mayrhofen – bitte aktuelle Termine



2.392 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.elisabethhotel.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

ElisabethHotel – Premium Private Retreat

Josef Moigg KG

A-6290 Mayrhofen 432

Tel.: +43/(0)5285 6767

Fax: +43/(0)5285 6767-67

E-Mail: info(at)elisabethhotel.com

www.elisabethhotel.com

PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

Datum: 13.10.2016 - 16:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1412181

Anzahl Zeichen: 2466

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 13.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung