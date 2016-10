Zeit für Herbstwellness im sportlichsten Tal der Welt

(firmenpresse) - Klare Herbstluft, die Berge zum Greifen nah und ganz oben am Hintertuxer Gletscher frischer Pulver und freie Pisten: Der Herbst ist ein absoluter Insider-Tipp im ElisabethHotel in Mayrhofen – mit besonders viel Freiraum und allen sportlichen Möglichkeiten.

Seit dem großzügigen Um- und Neubau vor zwei Jahren ist das ElisabethHotel in Mayrhofen ein „Premium Private Retreat“ ausschließlich für Erwachsene. Neu und ansprechend sind die modernen und klar designten Zimmer und Suiten. Ein wahrer „Seelenhort“ ist das 1.400 m2 große Elisense Spa mit viel dunklem Granit, Basalt, Altholz und gedämpften Erdtönen. Genießer zelebrieren eine „alpine Wellnesskultur“, lassen sich im 17 Meter langen Indoorpool mit Unterwassermusik und Massagedüsen vom Alltag davontreiben oder schwitzen sich in der Saunalandschaft gesund. Neben einer Auswahl an Massagen, Bädern, Peelings und Packungen bietet das ElisabethHotel zusammen mit der Sportclinic Zillertal ein ganzheitliches Wellnesskonzept mit dem Namen „Elisense“. Gut für Wohlbefinden und Seele ist auch das, was die Zillertaler Natur im Herbst bietet. Die angenehmen Temperaturen, die intensiven Herbstfarben und der schier grenzenlose Weitblick sind die beste Zeit für echte Erholung. Wanderer gehen die 350 Kilometer gepflegten Wegen im Zillertal an – rauf auf die Almen und die Gipfel der mittleren Zweitausender. Außerdem glänzt der Hintertuxer Gletscher mit dem ersten Pulverschnee auf 60 Pistenkilometern. Egal, wofür man sich entscheidet, die richtige Aufbaunahrung nach der sportlichen Anstrengung liefert auf jeden Fall Friedrich Holzingers Küche auf Basis vorwiegend regionaler Produkte, die schonend und weitgehend ohne Kuhmilch zubereitet werden.



Herbst Wellness (20.08.–06.11.16)

Leistungen: 2 ÜF, tägl. Gourmet-Dinner, 15 % Ermäßigung auf Massagen, Elisense Spa mit 17m-Indoorpool, Relaxlounge, Saunen, Außenluftbereich, Ruheplätzen und Anwendungsprogramm, Fitnessbereich, Bademäntel, Badetücher und Flip Flops – Preis p. P.: ab 258 Euro





ElisabethHotel – Premium Private Retreat

Josef Moigg KG

A-6290 Mayrhofen 432

Tel.: +43/(0)5285 6767

Fax: +43/(0)5285 6767-67

E-Mail: info(at)elisabethhotel.com

www.elisabethhotel.com

