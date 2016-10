IT-Audit: Herausforderung für den Mittelstand

Münchener Internetprovider SpaceNet auf der it-sa 2016: Halle 12/Stand 568

Logo SpaceNet AG

(firmenpresse) - München, 13. Oktober 2016. Ein IT-Audit dient dazu, Schwachstellen in der IT-Struktur aufzudecken, um Schaden vorzubeugen. Selbst geplant, beauftragt und durchgeführt ist es eine Sicherheitsvorkehrung, die ein Unternehmen mit Zeit und Einsatzbereitschaft stemmen kann. Problematisch wird es, wenn etwa ein Auftraggeber ein Audit fordert und im Unternehmen Ressourcen, Zeit und Know-how fehlen, um die Prüfung entsprechend vorzubereiten. Betroffene Firmen können massiv unter Druck geraten, wenn sie ihre IT sicherheitstechnisch auf neusten Stand bringen müssen. IT-Provider wie die SpaceNet AG können helfen, damit das Audit bestanden wird.



Seit gut zehn Jahren beliefert der mittelständische Sitzbezügehersteller bereits seinen Kunden, einen großen Münchener Automobilhersteller, zuverlässig und reibungslos. Völlig überraschend flattert eines Tages ein Selbst-Auskunftsbogen ins Haus: Der Auftraggeber kündigt ein IT-Audit an, das heißt die IT-Struktur und die IT-Prozesse des Zulieferers werden abgefragt und überprüft. Die Unsicherheit ist groß. Was da gefordert wird, vor allem an Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen, war noch nie ein Thema und ist mit der aktuellen IT-Mannschaft auch nicht zu leisten. Aber ohne bestandenes Audit fallen die Kundenaufträge weg. Was also tun?



IT-Audits sind keine Schikane. Sie haben ganz konkrete Ziele. Allen voran den Geschäftsbetrieb in Krisensituationen sicherzustellen, sodass die Lieferkette nicht unterbrochen wird - etwa bei Stromausfällen oder Hackerangriffen. Weiter ist das Thema Datenschutz ein Schwerpunkt aller Audits. Dieser beinhaltet eine Vielzahl von technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) wie etwa das professionelle Management von Zugriffsrechten.



Besonders in mittelständischen Unternehmen, in denen die IT nur als Arbeitsmittel dient ("Hauptsache sie funktioniert"), kann ein Audit ein großes Problem sein: Es fordert strukturelle Anpassungen der IT-Infrastruktur, die fundiertes und spezialisiertes IT-Know-how umfassen, das nicht in jedem IT-Team vorhanden ist.





Schnelle Lösung: IT ins zertifizierte Rechenzentrum



Um das Audit gut über die Bühne zu bringen ist die Unterstützung durch einen Dienstleister, dem man vertrauen kann, eine schnelle und gute Lösung. "Meist ist es der effizienteste Weg, die wirklich geschäftskritischen IT-Prozesse in ein ISO-zertifiziertes Rechenzentrum auszulagern", erklärt Michael Emmer, Prokurist bei SpaceNet. Denn grundsätzlich liegt die Verantwortung zwar weiterhin beim jeweiligen Unternehmen, aber es kann sämtliche operativen IT-Aufgaben einem zertifizierten und zuverlässigen Partner übergeben, dem es vertraut. Somit können Teile des Audits im professionellen Rechenzentrum stattfinden oder erübrigen sich idealerweise, falls der Dienstleister ein ISO-27001-Zertifikat hat. Denn eine Zertifizierung gewährleistet bereits viele sicherheitstechnische Anforderungen was Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität betrifft.



SpaceNet ist für diese Audit-Situationen ein solider Partner und übernimmt betriebs- und sicherheitskritische Prozesse im laufenden Betrieb in seine ISO-27001-zertifizierten Rechenzentren. "Für viele Unternehmer ist die Pflege der IT und der IT-Prozesse ähnlich attraktiv wie eine Wurzelbehandlung. Da diese Aufgabe mit dem Kerngeschäft nichts zu tun hat, fällt sie oft hinten runter. Dies deckt ein Audit auf und zeigt, wo sich das Unternehmen auf dünnes Eis begibt", stellt Michael Emmer fest. "Da gibt es zwei Möglichkeiten: Mehr Zeit und Geld in die eigene IT-Kompetenz zu investieren oder Teile der IT an einen zuverlässigen, zertifizierten Dienstleister auszulagern, um sich auf sein eigentliches Geschäft konzentrieren zu können."









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.space.net



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über SpaceNet

Die SpaceNet AG bietet seit 1993 als unabhängiger Fullservice-Internetprovider mittelständischen Unternehmen bundesweit Lösungen rund um das Internet an. SpaceNet ist spezialisiert auf das Hosting von Anwendungen für Geschäftsmodelle wie etwa E-Commerce-Lösungen, die hochverfügbare IT-Umgebungen voraussetzen. Als Outsourcing-Partner betreibt SpaceNet für seine Kunden sowohl einzelne Anwendungen und Services in seinen Rechenzentren, übernimmt aber auch den kompletten Betrieb der Unternehmens-IT.

Als Anbieter von Cloud-Lösungen wie Mailarchiv, Mail-Dienste oder Hosting Continuity erdet SpaceNet die Cloud. Denn diese Lösungen brauchen als Basis Rechenzentren mit hochperformanter, stabiler und zuverlässiger Infrastruktur. SpaceNet hält die Daten in zwei lokal getrennten Hochsicherheitsrechenzentren in München redundant vor. Ein eigenes Backbone liefert eine unabhängige Infrastruktur mit Schnittstellen zu den weltweit wichtigsten Knotenpunkten und garantiert so hohe Übertragungsraten.

Derzeit profitieren zirka 1.200 Geschäftskunden wie Antenne Bayern oder der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) von den Dienstleistungen der SpaceNet AG. Das Münchener Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und ist zertifiziert nach dem Sicherheitsstandard ISO 27001.



Dies ist eine Pressemitteilung von

SpaceNet AG

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt

punktgenau PR

Evi Hierlmeier

Salamanderweg 5

84034 Landshut

Tel.: (0871) 6606310

evi.hierlmeier(at)punktgenau-pr.de

www.punktgenau-pr.de



SpaceNet AG

Katja Holzer

Tel.: (089) 323 56-181

presse(at)space.net

www.space.net



Datum: 13.10.2016 - 16:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1412191

Anzahl Zeichen: 3873

Kontakt-Informationen:

Firma: SpaceNet AG

Ansprechpartner: Christiane Schlayer

Stadt: München

Telefon: +49 (0)911 9644332



Meldungsart: Messeinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 13.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung