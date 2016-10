Sylt 2017: Neues Urlaubsmagazin und Gastgeberverzeichnis

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Das druckfrische Print-Duo der Sylt Marketing Gesellschaft (SMG) macht Lust auf den nächsten Inselurlaub. ?Augenblicke? heißt das Urlaubsmagazin, das auf 68 Seiten unterschiedlichste Sylter Momentaufnahmen zeigt, die sich schließlich zu einem Gesamtbild verdichten. Ergänzend dazu stellt das insulare Gastgeberverzeichnis in bewährter Form die Riege der Unterkünfte vor.



?Mit unserem Urlaubsmagazin möchten wir auf die vielfältigen touristischen Angebote eingehen, ohne die alltäglichen Besonderheiten der Insel aus den Augen zu verlieren, erklärt SMG-Geschäftsführer Moritz Luft das Grundkonzept des neuen Imagemagazins. Stammgäste und Sylt-Neulinge dürfen sich gleichermaßen auf eine im wahrsten Sinne des Wortes bunte Mischung aus Information und Unterhaltung freuen. Zahlen, Daten und Fakten treffen auf persönliche Geschichten und Interviews. ?Inhaltlich haben wir den Focus darauf gelegt, die unglaubliche Vielfalt Sylts abzubilden.? Und so geht es thematisch von der Westküste ans Wattenmeer, von der Heide in den Sylter Osten. Zu Fuß, per Rad und auch mal per SUP-Board. Kulinarik, Gesundheit und Wellness sowie Kunst und Kultur sind drei weitere Rubriken, die bildstark in Szene gesetzt werden. Während diese sogenannten Erlebnisseiten von Syltern vorgestellt werden, werden die zwölf Inselorte aus Sicht zweier Österreicherinnen vorgestellt. Katharina Zimmermann und Vera Bachernegg haben ein Reisebuch über Sylt geschrieben und lassen für das SMG-Urlaubsmagazin ihre persönlichen Erlebnisse in jedem einzelnen Inselort Revue passieren. Unterstützt von großformatigen Illustrationen, die den Ort und seine charakteristischen Bestandteile zeigen.



All diejenigen, die sich nicht nur mit ein paar gedruckten ?Augenblicken? zufrieden geben, sondern stattdessen die Insel erstmals oder erneut selbst erleben möchten, finden im insularen Gastgeberverzeichnis ihre Unterkunft. Pension oder Hotel, Appartement oder Ferienhaus, geräumige Suite oder kuscheliges Privatzimmer ? auf 164 Seiten sind die unterschiedlichen Unterkunftskategorien übersichtlich aufgelistet. Erleichtert wird die Suche nach dem Wunschquartier mit umfangreichen Angaben zu Ausstattung und Ambiente sowie mit rund 500 farbigen Abbildungen und Karten.





Die beiden auch optisch aufeinander abgestimmten SMG-Printmedien werden im Direktversand sowie auf Reisemessen und Promotionsveranstaltungen eingesetzt. Urlaubsmagazin und Gastgeberverzeichnis können kostenlos bei der SMG telefonisch unter 04651/82020 oder per E-Mail unter info(at)sylt.de angefordert werden. Auf www.sylt.de (http://www.sylt.de) ist das Urlaubsmagazin außerdem als Download verfügbar.





Diese Pressemitteilung (http://www.mynewsdesk.com/de/sylt/pressreleases/sylt-2017-neues-urlaubsmagazin-und-gastgeberverzeichnis-1599943) wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Sylt Marketing GmbH (http://www.mynewsdesk.com/de/sylt).



Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/yginto



Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/reise/sylt-2017-neues-urlaubsmagazin-und-gastgeberverzeichnis-33832





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/reise/sylt-2017-neues-urlaubsmagazin-und-gastgeberverzeichnis-33832



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

-

Dies ist eine Pressemitteilung von

Sylt Marketing GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Sylt Marketing GmbH

Martina Bauer

Stephanstraße 6

25980 Sylt OT Westerland

m.bauer(at)sylt.de

04651820214

http://shortpr.com/yginto



Datum: 13.10.2016 - 16:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1412195

Anzahl Zeichen: 3508

Kontakt-Informationen:

Firma: Sylt Marketing GmbH

Ansprechpartner: Martina Bauer

Stadt: Sylt OT Westerland

Telefon: 04651820214





Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung