Mit der vielseitigen Chrysantheme lassen sich prächtige

Blumensträuße gestalten. Wie kaum eine andere eignet sich die

Schnittblume, um Wärme ins Haus zu bringen. Mit einer Vielzahl von

Blüten und sonnigen Farbnuancen setzt die Chrysantheme ein buntes

Zeichen der Lebensfreude gegen die kommende dunkle Jahreszeit.



Die Chrysantheme wird oftmals als die Goldene Blume beschrieben.

In der Tat ist sie ein echter Schatz in der Vase. In ihrer

ursprünglichen asiatischen Heimat Japan und China gilt sie

traditionell als Symbol für Glück und Gesundheit. Ihr edler Beiname

wird auch darauf zurückgeführt, dass Goldgelb die ursprüngliche Farbe

der Wildform der Chrysantheme war. Mittlerweile hat die schöne Blume

ihre Farbpalette beachtlich erweitert und bietet Blüten in

unterschiedlichen Nuancen von Weiß über Gelb, Orange, Grün, Rosa und

Rot bis hin zu tiefdunklem Lila. Auch die Blüten selbst weisen in

Blattform, Blattanzahl und Größe eine beeindruckende Vielfalt auf. So

sind die Santini-Chrysanthemen beispielsweise besonders kleinblütig

und passen daher perfekt in natürliche Sträuße.



Chrysanthemen in goldgelben, bronzeroten oder tieforangefarbenen

Farbtönen erhalten Zuhause die Wärme des mittlerweile längst

vergangenen Sommers. Die Farbpracht der buntgemischten sonnengelben

Sträuße pulsiert regelrecht durch die vielen unterschiedlichen

Chrysanthemen-Sorten. Optional können andere Blumen wie Rosen oder

herbstlich dekorative Beeren dem Strauß beigemischt werden. Zudem

unterstreichen bunte Vasen in geometrischen Formen die Farbpracht. Im

Einrichtungstrend "More is More" werden spezielle Blumenvasen

verwendet, die neben der großen Öffnung oben weitere kleine Löcher an

der Seite haben. In die kleinen Öffnungen werden einzelne

Chrysanthemen platziert. So erhält sogar die Vase ein Gewand aus

glücksbringenden Blumen.





Damit die goldenen Zeiten mit der Chrysantheme möglichst lange

andauern, gilt es ein paar einfache Tipps zu beachten. Bei der

Straußgestaltung sollten die Stiele nochmals mit einem sauberen

Messer angeschnitten werden. Zudem werden die unteren Blätter

entfernt, damit sie nicht in das Vasenwasser gelangen. Erhält die

Chrysantheme dann nach fünf Tagen einen Wasserwechsel, bleibt sie in

schönster Pracht bis zu zwei Wochen erhalten.



