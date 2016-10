Landgericht Hamburg erlässt einstweilige Verfügung gegen NDR/Panorama

Bilder vom Hof Röring dürfen nicht weiter verbreitet werden

(ots) - Wie der Westfälisch-Lippische

Landwirtschaftsverband (WLV) gestern mitteilte, hat das Landgericht

Hamburg am 11. Oktober 2016 durch eine einstweilige Verfügung gegen

den NDR entschieden, dass der Sender die unrechtmäßig auf dem Betrieb

von Johannes Röring, WLV-Präsident, gemachten Bilder und Videos nicht

weiter verbreiten darf.



Der NDR hatte in der Sendung "Panorama" vom 22. September 2016

Videoaufnahmen aus einem Stall der Familie Röring gezeigt, die

Tierrechtsaktivisten von ARIWA in rechtswidriger Weise aufgenommen

hatten. Johannes Röring hatte den Unterlassungsantrag darauf

gestützt, dass auf seinem Betrieb keine Tierschutzverstöße

festzustellen sind und dies durch eine eidesstattliche Erklärung des

Hoftierarztes belegt. Diesem Antrag hat das Landgericht Hamburg

vollumfänglich stattgegeben.



"Das Landgericht Hamburg hat bestätigt, dass die Tiere auf unserem

Hof ordnungsgemäß gehalten werden. In jedem Tierbestand kann es zu

Verletzungen und auch zu Todesfällen kommen. Wichtig ist, dass wir

Tierhalter uns dann um die Tiere kümmern und sie tierärztlich

versorgen. Das ist auf unserem Hof selbstverständlich der Fall",

macht Johannes Röring im Nachgang zum Beschluss des Landgerichtes

deutlich.







