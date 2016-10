Stimmungslage und Investitionsbereitschaft weiter auf Tiefstand

DBV-Konjunkturbarometer Landwirtschaft zeigt keine durchgreifende Erholung

(ots) - (DBV) Die Ergebnisse des Konjunkturbarometer Agrar

des Deutschen Bauernverbandes (DBV) zeigen für den Monat September

2016 eine leichte Verbesserung, aber noch keine durchgreifende

Erholung der wirtschaftlichen Stimmungslage der deutschen

Landwirtschaft. Die abgefragte Investitionsbereitschaft aber fällt

auf einen neuen Tiefstand. Aktuell ist der Konjunkturindex gegenüber

der vorangegangenen Erhebung aus Juni von 5,8 Punkte auf 13,1 Punkte

angestiegen. Von Ende 2010 bis Mitte 2014 lag dieser Wert zwischen 30

und 35 Punkten, in der Spitze sogar bei 37 Punkten. Der Indexwert

fasst die Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung und

die Erwartungen an die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung

zusammen.



Das für die nächsten sechs Monate geplante Investitionsvolumen

fällt auf 2,8 Milliarden Euro. Das ist der niedrigste Stand in den

letzten zehn Jahren. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

sind das 1,1 Milliarden Euro, gegenüber dem Stand von vor zwei Jahren

sogar 2,7 Milliarden Euro weniger. Nur 21 Prozent der Landwirte

wollen in den kommenden sechs Monaten investieren; vor einem Jahr

waren es noch 28 Prozent, vor zwei Jahren 34 Prozent. Die Halbierung

der Investitionen gegenüber früheren Jahren hat aus Sicht des

Deutschen Bauernverbandes auch enorme Konsequenzen zu Lasten der

Wirtschaftskraft ländlicher Räume. Ohne Investitionen in eine

leistungsfähige Landwirtschaft gehen auch viele Arbeitsplätze in den

der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen

verloren.



Innerhalb des geschrumpften Investitionsvolumens entfallen auf den

Bereich Ställe und Stalltechnik 1,1 Milliarden Euro (gegenüber

Vorjahr minus 0,6 Milliarden Euro, gegenüber Vorvorjahr minus 2,4

Milliarden Euro). Mit nur 0,8 Milliarden Euro fallen die vorgesehenen

Maschineninvestitionen ähnlich niedrig aus wie schon vor einem Jahr.



Dagegen sind die beabsichtigten Investitionen in die erneuerbaren

Energien Biogas, Fotovoltaik und Windkraft mit 1,0 Milliarden Euro

ähnlich hoch wie vor einem Jahr.



Mit der etwas freundlicheren Einschätzung der aktuellen und

künftigen wirtschaftlichen Lage geht eine gewisse Entspannung der

Liquiditätssituation auf den Betrieben einher. 22 Prozent der

Landwirte gaben im September an, dass die Liquiditätslage in ihren

Betrieben angespannt oder sehr angespannt ist. Im Juni waren es noch

entsprechend 29 Prozent. Allerdings sind es unter den

Futterbaubetrieben aktuell immer noch 34 Prozent, die

Liquiditätsengpässe bewältigen müssen. Gut ein Fünftel der Landwirte

(22 Prozent) äußert die Sorge, mehr oder minder Schwierigkeiten zu

haben, bei ihrer Hausbank weitere Kredite zu bekommen. Im Osten

Deutschlands liegt dieser Anteil sogar bei 33 Prozent. 8 Prozent

aller repräsentativ befragten Landwirte sehen ihre Betriebe sogar in

der prekären Situation, keine Kredite mehr von ihrer Hausbank zu

bekommen. Aus Sicht der DBV untermauern diese Zahlen die Forderung

nach Einführung von Betriebsmittelbürgschaften. Sofern Management und

Produktionstechnik "stimmen", können derartige Bürgschaften helfen,

die Betriebe durch die Preis- und Marktkrise hindurch zu führen.



Mit dem Wert von 2,98 (auf der Notenskala von 1 bis 5) wird die

zukünftige wirtschaftliche Entwicklung im Durchschnitt der Betriebe

etwas positiver beurteilt als die aktuelle wirtschaftliche Lage

(3,41). Gegenüber Juni fällt die Einschätzung sowohl der aktuellen

wirtschaftlichen Situation als auch der Zukunftserwartungen etwas

positiver aus. Allerdings sind die Entwicklungen in den einzelnen

Betriebsformen uneinheitlich.



Futterbaubetriebe schätzen ihre aktuelle wirtschaftliche Situation

gegenüber dem im Juni gemessenen Tiefpunkt geringfügig besser ein.

Die Zukunftserwartungen für die nächsten 2 bis 3 Jahre haben sich

auch im September nochmals merklich verbessert und zeigen einen Grad

von Zuversicht, wie er zuletzt im September vorigen Jahres gemessen

wurde.



Ackerbaubetriebe beurteilen ihre aktuelle wirtschaftliche Lage

ähnlich wie im Juni, obwohl die Ernte vielfach hinter den Erwartungen

zurückgeblieben ist. Die Zukunftserwartungen haben sich weiter

verbessert.



Veredlungsbetriebe sehen eine weiter deutlich verbesserte

wirtschaftliche Situation in ihren Betrieben. Grund dafür ist

insbesondere die verbesserte Preissituation auf den Schweinemärkten.

Im Vergleich zu anderen Betriebsformen aber haben die

Veredlungsbetriebe die geringste Zuversicht. Die Zukunftserwartungen

für die nächsten 2 bis 3 Jahre haben sich gegenüber Juni deutlich

verschlechtert.



Die Preissituation auf den Agrar- und Betriebsmittelmärkten ist

der mit Abstand wichtigste Einflussfaktor für die Beurteilung der

Situation auf den Betrieben. Die Erzeugerpreise für Milch und

Schweine werden im September spürbar besser beurteilt als noch im

Juni. Geringere Futtermittelpreise wirken kostenentlastend. Hingegen

bleiben die Ernteergebnisse deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch im Jahresvergleich. Auch wenn der

Milchpreis etwas positiver eingeschätzt wird als im September 2015,

so geht von ihm aus Sicht der Landwirte immer noch der stärkste

negative wirtschaftliche Einfluss aus. Deutlich ungünstiger als vor

einem Jahr werden die politischen Rahmenbedingungen beurteilt. Auch

sehen die Landwirte eine deutliche Verschlechterung ihrer

Wettbewerbsfähigkeit in der EU.



Das Konjunktur- und Investitionsbarometer Agrar wird

vierteljährlich im Auftrag des DBV, des VDMA Fachverbandes

Landtechnik und der Landwirtschaftlichen Rentenbank in einer

repräsentativen Umfrage ermittelt. Zur aktuellen Runde im September

2016 befragte dazu das Marktforschungsinstitut Produkt + Markt rund

1.000 Landwirte und Lohnunternehmer in ganz Deutschland.



Das gesamte Konjunkturbarometer Agrar des DBV ist unter

www.bauernverband.de/dbv-konjunkturbarometer-sep-2016 zu finden.







