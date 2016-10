Xirrus EasyPass nutzt Microsoft Office 365 für einfachen, sofortigen WLAN-Zugriff

Neue Cloud-Managementfunktion vereinfacht den gleichzeitigen Zugriff auf WLAN und Microsoft-Office-365 per Single Sign On (SSO)

Xirrus EasyPass nutzt Microsoft Office 365 für einfachen, sofortigen WLAN-Zugriff

(firmenpresse) - THOUSAND OAKS, Kalifornien - 13. Oktober 2016 - Xirrus, einer der führenden Anbieter zukunftsweisender und Cloud-fähiger WLAN-Netzwerktechnologie, gab heute bekannt, das Unternehmen, Microsofts Cloud-basierte Office-Lösung einsetzen, ab sofort die Microsoft-Office-365-Authentifizierung auch für das Login ins WLAN-Netzwerk nutzen können. Als Bestandteil der Xirrus EasyPass Zugriffsdienste, vereinfacht und beschleunigt diese neue Möglichkeit den sicheren WLAN-Zugriff in Unternehmen, indem es das Cloud-basierte Autentifizierungssystem von Microsoft nutzt, das eh schon im Einsatz ist.



Um Kosten zu sparen und Leistungsanforderungen zu erfüllen, nutzen Unternehmen zunehmend Cloud-gehostete Angebote anstelle eigener Netzwerke oder lokaler Anwendungen. Laut einer kürzlich von 451 Research durchgeführten Umfrage sind "Cloud-First"-Ansätze in Unternehmen heute weit verbreitet. So gaben 38 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie in der Cloud gehosteten Anwendungen Vorrang vor lokalen Installationen geben. Die von Microsoft bereitgestellten, Cloud-basierten Anwendungen für Unternehmen sind in diesen Umfeld mit am stärksten vertreten. Die Zahl der Abonnenten von Microsoft Office 365 wuchs zwischen Microsofts drittem Geschäftsquartal 2015 und 2016 von 12,4 auf 22,2 Millionen.



Die Verknüpfung von Xirrus EasyPass mit Microsoft Office 365 bietet zusätzliche Kosten- und Leistungsvorteile, indem sie die Authentifizierung per Microsofts Cloud-Ökosystem für lokalen WLAN-Zugriff ermöglicht. Mit Microsoft-Zugangsdaten, die für jeden Benutzer einzigartig sind und für den Zugriff auf Microsoft-Anwendungen verwendet werden, kann jetzt gleichzeitig per Single Sign On (SSO) auf ein Xirrus-WLAN-Netzwerk zugegriffen werden.



"Die erfolgte Integration von Xirrus EasyPass mit Microsoft Office 365 macht die Bereitstellung eines WLAN-Netzes für Unternehmen einfacher und kostengünstiger. Für die meisten Anbieter ist die Installation und Wartung ihres eigenen Authentifizierungssystems eine Herausforderung", erklärte Bruce Miller, Vice President of Product Marketing von Xirrus. "Egal, ob für Projektteams, bessere Zusammenarbeit von mit Kollegen oder die Option von Home Offices, die Möglichkeiten der jetzt verfügbaren Cloud-Technologien eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten zur Vereinfachung von Prozessen und zur Senkung der Kosten."





Aber auch öffentliche Einrichtungen, wie beispielsweise Schulen und Universitäten profitieren von dieser Möglichkeit.

"Lehrern und Schülern schnellen und einfachen Zugriff auf das WLAN zu geben ist eine der größten Herausforderungen, mit der sich IT-Verantwortliche in Bildungseinrichtungen konfrontiert sehen. Inzwischen ist WLAN-Zugang nicht länger "Nice to Have", weder für Schulen, Berufsschulen noch Universitäten. Es ist ein zentrales Element des Lehr- und Lernprozesses. Der Log-on-Prozess und der Zugang zum WLAN muss daher so einfach und unkompliziert wie möglich sein", erläutert Bartlomiej Cezak, Regional IT Director Europe, bei Nord Anglia Education. "Xirrus EasyPass in Kombination mit Microsoft Office 365 erreicht das auf einfachste Weise für unterschiedlichste Geräte per Single Sign On mit dem persönlichen Passwort."





Xirrus ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Wi-Fi-Netzwerken. Die Lösungen von Xirrus lassen sich aufgrund ihrer außerordentlichen Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und ihrem hohen Maß an Sicherheit ohne Weiteres mit kabelgebundenen Netzwerken messen. Die WiFi-optimierte Lösungs-Suite von Xirrus - Arrays, Access Points, Cloud-Services und kabelgebundene Switches - ermöglicht eine nahtlose Konnektivität und einheitliche Verwaltung im gesamten Netzwerk. Xirrus bietet Unternehmen, deren Geschäft von Wireless-Anwendungen abhängt, entscheidende strategische Geschäfts-und IT-Infrastrukturvorteile. Das Unternehmen hat auf der ganzen Welt Niederlassungen und Partner, und die Lösungen werden weltweit von Zehntausenden Kunden eingesetzt. Xirrus ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Thousand Oaks, Kalifornien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xirrus.com sowie indem Sie uns auf Twitter folgen: (at)Xirrus.

