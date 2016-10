Handgemachte Designs unterstreichen die Persönlichkeit

Im April 2016 stieß Hobbykünstlerin Kerstin Spiller zufällig auf die Online Plattform von Spreadshirt. Damit entdeckte sie die Möglichkeit ihre Graphiken mit anderen zu teilen und einzigartige T-Shirts zu gestalten.

Nach dem erfolgreichen Verkauf verschiedener Designs auf dem Marktplatz von Spreadshirt wurde der Onlineshop kirei-t-shirt-creations gegründet.

Vor wenigen Tagen hat dieser eine eigene Domain erhalten.

Unter http://www.kirei-t-shirt-creations.com ist eine große Produktpalette, die bereits mit den handgefertigten Bildern bestückt ist, zu finden.



Kerstin Spiller, alias Spreadshirt-Designerin kirei, hatte schon als Kind eine kreative Ader und setzte ihre Ideen mit Begeisterung in vielen Bildern um.

Ihr Stil entwickelte sich im Laufe der Zeit weiter und wurde in sehr unterschiedlichen Motiven umgesetzt. In jedem von ihnen steckt ein Stück Persönlichkeit.

Die Auswahl reicht von Tieren über diverse Sprüche bis hin zu Fußballmotiven und verschiedenen Symbolen.

Auf der Suche nach einem Shop für Kleidung ist die 30-Jährige zufällig auf die Onlineplattform www.spreadshirt.de gestoßen. Diese bot die Chance ihre persönlichen Graphiken auch anderen Menschen anzubieten, die Motive mit Charakter suchen.

Nach dem erfolgreichen Verkauf verschiedener Designs entschied sich die Hobbykünstlerin dafür einen Online-Shop zu eröffnen, der zunächst mit T-Shirts bestückt wurde.

Als die Besucherzahlen stiegen wurde das Sortiment auf Pullover, Babykleidung und verschiedene Accessoires ausgeweitet.

Heute ist der Shop mit einer eigenen Webseite verbunden, die den Kunden auch Hintergrundinformationen, Kontaktmöglichkeiten und ein Gästebuch bietet.



Kirei-t-shirt-creations ist ein Partnershop von Spreadshirt und bietet hochwertige Oberbekleidung vom Tanktop bis zum Kapuzenpullover.



Die umfangreiche Produktpalette ergänzt sich durch Babykleidung, Accessoires und kleine Geschenke.



Diese handgefertigten Designs finden Sie nicht zu tausenden in jedem Shop, sie verleihen jedem Produkt eine eigene Persönlichkeit.



Kommentare zur Pressemitteilung