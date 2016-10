Endress+Hauser setzt in einer Private Cloud auf Dell EMC und SAP HANA

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 13. Oktober 2016 – Dell EMC implementiert gemeinsam mit Endress+Hauser eine zukunftsfähige Umgebung für die unternehmenskritischen SAP- und Non-SAP-Applikationen des Spezialisten für Mess- und Automatisierungstechnik. Durch die Migration von einer Mainframe- in eine offene und standardbasierte x86-Umgebung kann das Unternehmen optimal Innovationspotenziale erschließen.



Endress+Hauser mit insgesamt 13.000 Beschäftigten ist einer der weltweit führenden Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Bis Ende 2018 wird die Firmengruppe ihre gesamte SAP-Umgebung, die bislang noch auf Mainframes betrieben wird, in eine offene, standardbasierte x86-Umgebung migrieren. In der Open-Systems-Welt nutzt das Unternehmen bereits eine virtualisierte Infrastruktur basierend auf Dell- und EMC-Lösungen; vorhandenes Wissen kann hierbei optimal genutzt werden. Das technische Ziel der neuen IT-Systemlandschaft ist der Aufbau einer von Endress+Hauser InfoServe, dem IT-Dienstleister der Firmengruppe, betriebenen On-Premise Private Cloud für SAP HANA und alle anderen Anwendungen.



Für den größten Teil der unternehmenskritischen und Umsatz generierenden Geschäftsprozesse nutzt Endress+Hauser SAP und will mit der neuen Lösung vielfältige Innovationspotenziale in allen Geschäftsfeldern erschließen. Zur Umsetzung dieses strategischen Ziels migriert das Unternehmen die tief in die Geschäftsprozesse integrierten SAP-Anwendungen von einer DB2-Datenbank auf SAP HANA.



Die neue, von Dell EMC gemeinsam mit Endress+Hauser implementierte Private-Cloud-Infrastruktur basiert auf der Dell-PowerEdge-R930-Serverplattform, EMC-VMAX3-Enterprise-Storage-Systemen und der VMware vCloud Suite. Als Betriebssystem kommt SUSE Linux zum Einsatz. Flexible Finanzierungslösungen und Services runden das Gesamtkonzept ab.



Wichtige Entscheidungskriterien für Endress+Hauser waren die vom Mainframe her gewohnte hohe Verfügbarkeit bei gleichzeitiger Steigerung der Performance. Beides sind anspruchsvolle Vorgaben, da die Lösung weltweit in allen Gesellschaften des Unternehmens eingesetzt wird.





„Wir kennen Dell und ebenso EMC aus langjährigen Geschäftsbeziehungen, und diese positiven Erfahrungen haben eine wichtige Rolle im Entscheidungsprozess gespielt“, sagt Ralf Straub, Director Operations bei der Endress+Hauser InfoServe GmbH + Co. KG in Weil am Rhein. „Dell EMC kann in dem Migrationsprojekt als einheitliches Team und mit einem Single-Point-of-Contact mit uns sprechen. Damit ist das Unternehmen in der Lage, alle unsere projektbezogenen Anforderungen optimal abzudecken, komplettiert durch Implementierungs-Services, Support und die Dell Financial Services.“





Über Dell EMC



Dell EMC (www.dellemc.com) ist Teil der Unternehmensfamilie Dell Technologies (www.delltechnologies.com) und ermöglicht es Organisationen, ihre Rechenzentren durch den Einsatz branchenführender konvergenter Infrastrukturen, Server, Speichersysteme und Datensicherheits-Technologien zu modernisieren, zu automatisieren und zu transformieren. Unternehmen und Behörden schaffen damit eine verlässliche Grundlage, um ihre IT durch Hybrid-Cloud-Lösungen und ihr Geschäft durch Cloud-native Anwendungen und Big-Data-Lösungen zukunftsfähig zu machen. Kunden in 180 Ländern, einschließlich 98% der Fortune-500-Unternehmen, vertrauen auf die IT-Lösungen von Dell EMC und das branchenweit umfangreichste und innovativste Portfolio – vom Client über Lösungen für das Rechenzentrum bis in die Cloud.





Über Endress+Hauser



Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Die Firmengruppe zählt weltweit 13.000 Beschäftigte. 2015 erwirtschaftete sie über 2,1 Milliarden Euro Umsatz. Endress+Hauser wurde 1953 von Georg H. Endress und Ludwig Hauser gegründet. Die Firmengruppe ist seit 1975 im Alleinbesitz der Familie Endress. Das Unternehmen entwickelte sich konsequent vom Spezialisten für Füllstandmessung zum Anbieter von Komplettlösungen für die industrielle Messtechnik und Automatisierung. Gleichzeitig wurden ständig neue Märkte erschlossen. Weitere Informationen unter www.press.endress.com oder www.endress.com





Dell EMC World



Dell EMC World 2016 vom 18. bis 20. Oktober 2016 (www.dellworld.com). Das wichtigste Dell EMC Event des Jahres bringt IT- und Business-Verantwortliche zusammen, um Ideen auszutauschen und gemeinsam bessere Perspektiven für Unternehmen zu schaffen. Interessenten können sich unter dellworld.com/register registrieren oder der Veranstaltung unter #DellWorld auf Twitter folgen.



Kommentare zur Pressemitteilung