Arbeiten und Führen 4.0 - 2.Arbeitgeberforum zur Zukunft der Arbeit am 2.November 2016 im Deloitte Greenhouse in Berlin

(ots) - Unter der Schirmherrschaft der BDA I

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und in

Zusammenarbeit mit dem ifaa I Institut für angewandte

Arbeitswissenschaft veranstaltet die Gesellschaft für Marketing und

Service der Deutschen Arbeitgeber am 2.November 2016 das

2.Arbeitgeberforum zur Zukunft der Arbeit im Deloitte Greenhouse in

Berlin.



Unter der Überschrift "Altersgerechte Arbeit:

Verantwortungsbewußtes Gestalten und Führen" diskutieren Experten aus

der Wissenschaft mit Unternehmensvertretern die Auswirkungen der

Digitalisierung auf Arbeitsgestaltung, Führung und berufliche

Entwicklung.



Das Forum wird um 10.00 Uhr durch den Vizepräsidenten der BDA,

Dr.Gerhard F.Braun, eröffnet.



Mehr Infos unter www.arbeitgeberforum-zukunft.de







Pressekontakt:

GDA I Gesellschaft für Marketing und Service

der Deutschen Arbeitgeber mbH

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Andreas Kleinerüschkamp

Tel.: 030 / 2033 1850

A.Kleinerueschkamp(at)gda-kommunikation.de

www.arbeitgeberforum-zukunft.de



