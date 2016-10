DUNIYE SPA AUF HURAWALHI ISLAND RESORT

Eine tropische Oase der Ruhe & Entspannung

Hurawalhi

(firmenpresse) - Malediven, Oktober 2016: Im Duniye Spa auf Hurawalhi Island Resort schweben, inmitten der Lagune, die Spa-Räume auf Stelzen, nur wenige Meter über dem glitzernden Wasser. Traditionelles Wissen verbindet sich hier behutsam mit modernen Erkenntnissen zu einem ganzheitlichen Wellness-Konzept. Beim sanften Plätschern der Wellen ist Duniye Spa der perfekte Ort, um sich ganz fallen zu lassen und völliger Glückseligkeit hinzugeben.



Der maledivische Name Duniye bedeutet „Universum“ und versinnbildlicht damit die weltumspannende Philosophie des Spa. Das Wellness-Repertoire zieht seine Inspiration aus lokalen, asiatischen und afrikanischen Heiltraditionen im Zusammenspiel mit der internationalen Expertise neuester Treatments. Duniye Spa verfolgt einen ganzheitlichen Wellness-Ansatz, der auch die paradiesische Umgebung des 5-Sterne-Hideaways einbindet. Die privaten Spa-Räumlichkeiten befinden sich in tropischen Pfahlbauten, die abseits der Anlage stehen, um maximale Ruhe und Erholung zu ermöglichen. Das ebenso schlichte wie moderne asiatische Design entfaltet zusammen mit dem beruhigenden Geräusch der Wellen eine einmalige Wellness-Erfahrung für Körper und Seele.



Wellness in allen Facetten – das exzellente Angebot des Duniye Spa

Unter den vielfältigen Anwendungen des Duniye Spa sticht zweifelsohne das „Maledivische Inselparadies-Ritual“ hervor. Die 120-minütige Behandlung verwöhnt Erholungssuchende von Kopf bis Fuß und erzielt eine wohltuende Tiefenentspannung. Ein erfrischendes Kokos-Vanille-Peeling verjüngt die Haut und spendet viel Feuchtigkeit, während eine indische Kopfmassage mit Kokosnuss-Rosmarin-Öl als vitalisierender Bestandteil einer Haarkur erfolgt. Eine traditionelle balinesische Massage oder eine leichte Muskelauflockerung runden das vollkommene Relaxing-Erlebnis ab.



Exotische Romantik bieten die Massageräume für Paare, die dort nebeneinander das reichhaltige Spa-Angebot Hurawalhi’s genießen können. Dazu zählen beispielsweise das einzigartige 75-minütige Hurawalhi-Signature-Treatment und Ingwer-Zitronengras-Umschläge, die Muskeln und Kreislauf mit sanfter Wärme anregen. Alle eingesetzten Pflegeprodukte sind dabei von höchster Qualität und haben eine biologische Basis. Die exquisiten Produktlinien HealingEarth und PURE berücksichtigen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Ausgewählte Kosmetika wie Kokosöl stammen zudem aus lokaler Produktion. Das sorgsam abgestimmte Angebot des Duniye Spa macht Hurawalhi Island Resort zu einer absoluten Traumdestination für anspruchsvolle Wellness-Reisende. Nicht zuletzt vor der grandiosen Szenerie der tropischen Inselwelt ist Hurawalhi Island Resort ideal, um zu innerem Gleichgewicht und Harmonie zu gelangen.





www.hurawalhi.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

Paya PR

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.10.2016 - 17:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1412244

Anzahl Zeichen: 2834

Kontakt-Informationen:

Firma: Paya PR

Ansprechpartner: Sarah Heigl

Stadt: München

Telefon: +49 (0)89.12 02 45 73



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung