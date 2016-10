Haushaltsartikel halten Einzug bei SammyDress

(ots) - SammyDress ist innerhalb der

wenigen kurzen Jahre seiner Unternehmensexistenz an die Spitze der

E-Commerce-Modewelt aufgestiegen. Aufgrund ihrer aggressiven

Verkaufstaktiken hat die Website über die Jahre hinweg sowohl von

Kunden als auch Kritikern Lob geerntet. Das Unternehmen kombiniert

qualitativ hochwertige Produkte mit erschwinglichen Preisen. Dank

dieses Modells sind Benutzer rund um die Welt auf SammyDress

aufmerksam geworden. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, eine

größtenteils weiblichen Kundenbasis mit den neuesten Kleidermoden zu

versorgen, führt aber auch ausgewählte Produkte für Herren, Schmuck

und Accessoires. Heute ist das Unternehmen stolz darauf, eine neue

Haushaltsartikellinie bekanntgeben zu können. SammyDress ist sich

darüber im Klaren, dass Kunden nicht nur erschwingliche Mode haben

wollen, sondern auch möchten, dass ihr zuhause gleichermaßen

glamourös aussieht.



In vor kurzem von SammyDress durchgeführten Kundenumfragen zeigte

sich, dass Kunden Decken, Nachtlichter und Kissen haben wollen. Die

Geschäftsführungsmitglieder des Unternehmens sind stolz darauf, sich

diese Kommentare zu Herzen genommen zu haben und geben bekannt, dass

die neue Produktlinie jetzt offiziell erhältlich ist. Die in

Forschung, Design und Herstellungsabkommen investierten Monate haben

Früchte getragen.



SammyDress freut sich sehr Meerjungfrauschwanzdecken in seine

Produktlinie aufzunehmen; diese extrem modischen Produkte verwenden

Materialien von Top-Qualität, um dem Benutzer Komfort zu bieten. Es

steht nun ein breites Spektrum an Stilen und Looks zum Kauf bereit.

SammyDress arbeitet daran in den kommenden Wochen und Monaten mehr

Decken ins Programm aufzunehmen.



Passend zu den Decken freut sich SammyDress, ein Spektrum an

Kissen aus der Taufe zu heben, die in allen möglichen Sorten von



Formen, Größen und Farben daherkommen. Das Unternehmen hat extensiv

daran gearbeitet sicherzustellen, dass die Kissen haltbar,

komfortabel und vor allem für alle Benutzer erschwinglich sind.



Kunden brauchen sich, wenn sie ein Nickerchen machen, keine Sorgen

mehr um die Beleuchtung zu machen, da das Unternehmen unaufdringliche

LED-Nachtlichter eingeführt hat, die nicht zu hell sind und somit den

Schlaf der jeweiligen Person nicht stören. Die LED-Nachtlichter gibt

es in einer Reihe ansprechender Designs. Bei einer der Stilrichtungen

handelt es sich beispielsweise um Cartoon-Katzen; es wird davon

ausgegangen, dass sie zu einem großen Verkaufsschlager bei SammyDress

werden. Die meisten LED-Nachtlichter können per USB wieder aufgeladen

werden, so dass sie nicht in die Wand eingestöpselt bleiben brauchen!



Kunden, die SammyDress mögen, sollten sich auch einmal die

Schwester-Sites Zaful (http://www.zaful.com/) und Rosegal

(http://www.rosegal.com/) ansehen, die ihre eigenen einzigarten

Produktlinien anbieten, dabei aber die Tradition der günstigen Preise

bei qualitativ hochwertigem Material und Aussehen beibehalten.



Weiterführender Link: www.sammydress.com







Pressekontakt:

Rob Woo

+1-503-928-7482

globalegrow_pr(at)globalegrow.com



Original-Content von: SammyDress, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SammyDress

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.10.2016 - 17:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1412247

Anzahl Zeichen: 3562

Kontakt-Informationen:

Firma: SammyDress

Stadt: Geschäftsführungsmitglieder von SammyDress kündigen vollkommen neues Einkaufserlebnis bei Haushalts





Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung