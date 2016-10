Alles Gute zu 90 Jahren Freundschaft!

Winnie Puuh, der weiseste Freund auf der ganzen Welt

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) ? Winnie Puuh feiert am 14. Oktober sein 90. Jubiläum

? 30 Prozent der Deutschen sind inspiriert von Winnie Puuhs Weisheit

? Dr. Catherine McCall, Schirmherrin The Philosophy Foundation, erklärt die Theorie hinter Winnie Puuhs Philosophie



13. Oktober 2016: Man sagt, Winnie Puuh sei ein Bär ?von sehr geringem Verstand?, doch eine neue Studie hat ergeben, dass 28 Prozent der Deutschen der Meinung sind, von ihm genauso viel über das Leben lernen zu können wie von den größten Philosophen der Geschichte: Konfuzius, Aristoteles oder Platon.



Eine Studie* anlässlich des 90. Jubiläums des sinnierenden Bären am 14. Oktober ergab, dass 58 Prozent der Eltern ihren Kindern die Lehren von Winnie Puuh nahegebracht haben. Über die Hälfte der Eltern (52 Prozent) glaubt, dass er unschätzbare Ratschläge über Freundschaft und Liebe bereithält, die das gesamte Leben lang ihre Gültigkeit behalten. Beinahe ein Drittel (30 Prozent) gibt an, selbst von den Worten des fiktiven Bären inspiriert worden zu sein und wiederum 42 Prozent der Eltern glauben, dass das Wissen über Winnie Puuhs Weisheit Kindern dabei hilft, den Wert von Freundschaft besser zu verstehen.



Die emotionale Bindung an den weisen Honigfreund ist so stark, dass Dr. Catherine McCall, Philosophin und Schirmherrin der britischen Organisation The Philosophy Foundation eine Theorie zur Einordnung von Winnie Puuhs einzigartiger Philosophie entwickelt und Vergleiche zu den größten philosophischen Köpfen gezogen hat.



Dr. Catherine McCall von der The Philosophy Foundation erklärt: ?Winnie Puuh hat zwar nie als Assistenzprofessor gewirkt oder selbst eine Schule besucht, doch seine Worte, Erfahrungen und Abenteuer haben die Zeiten überdauert. Puuhs Weisheiten bringen das Denken vieler berühmter Philosophen in schönen, klaren und einprägsamen Sprüchen auf den Punkt und inspirieren Kinder und Eltern seit Generationen. Die Studie zum 90. Jubiläum des Bären zeigt, dass Winnie Puuhs Sprüche öfter wiedererkannt werden, als die von Platon und Aristoteles. Kein Wunder also, dass Winnie Puuh zwischen den einflussreichsten philosophischen Denkern der Geschichte am rechten Platz ist."





Winnie Puuh ist eine Figur, die in deutschen Familien schon sehr früh eingeführt wird. Beinahe ein Drittel (29 Prozent) der Eltern geben an, ihrem Kind als ersten Teddybären Winnie Puuh geschenkt zu haben. 53 Prozent der Eltern haben zudem zusammen mit ihren Kindern die Winnie Puuh Animationen gesehen. Hier sind ein paar weitere Lektionen des nachdenklichen Bären:



Deutschlands beliebteste Winnie Puuh Weisheiten:

1. Ein bisschen Rücksicht, auch mal ein bisschen an andere denken, und gleich sieht alles ganz anders aus.

2. Bevor man etwas sucht, sollte man wissen, wonach man sucht.

3. Wenn die Schnur reißt, versuche es mit einer anderen Schnur.

4. Doch das Wichtigste ist, selbst wenn wir getrennt sind - bin ich immer bei dir.

5. Du kannst nicht immer in der Ecke des Waldes bleiben und darauf warten, dass andere zu dir kommen. Du musst auch manchmal zu ihnen gehen.

6. Flüsse wissen, es gibt keine Eile. Wir werden eines Tages dort sein.

7. Wenn Du hundert Jahre alt wirst, will ich hundert minus einen Tag leben, dann muss ich nie ohne dich sein.

8. Es hat wirklich nicht viel Sinn, etwas Aufregendes zu erleben, wenn man es mit niemandem teilen kann.

9. Einige Leute sorgen sich so sehr. Ich glaube, es heißt Liebe.

10. Lass dir nie etwas zufliegen, sondern packe zu, wenn es etwas zu holen gibt.



Christine Weber (Head of Franchise Marketing von The Walt Disney Company GSA) erklärt: ?Eltern wie Kinder sind seit 90 Jahren mit Winnie Puuh aufgewachsen und seine Worte sind heute so bedeutsam wie bei ihrer Einführung im Jahr 1926. Er ist weltweit in beinahe jedem Haus zu finden, sei es als Buch, Film oder Kleinkindspielzeug ? oder natürlich einfach als Freund. In 90 Jahren hat er sich zu weit mehr als einer Gutenachtgeschichte entwickelt ? er ist zu einer Vertrauensperson, einem Freund und Philosophen geworden, der uns lebenslang gültige Weisheiten zum Thema Liebe und Freundschaft näher bringt.?



Zahlreiche neue und limitierte Produkte begleiten die Feier des 90. Jubiläums von Winnie Puuh. So war Winnie Puuh im September der Star der erstmalig gelaunchten Disney X Cath Kidston Kollektion und sorgte für nie zuvor dagewesenen Traffic auf Cath Kidstons Website: Die meisten Produkte waren innerhalb von Stunden ausverkauft.



TV-Highlights im Disney Channel und auf Disney Junior

Auch im Disney Channel wird Winnie Puuh am 14. Oktober mit einer Sonderprogrammierung gefeiert, die für alle Fans Filme und Serien-Episoden mit dem beliebten Bären bereithält.



Zudem wird der Oktober auf Disney Junior bereits seit zwei Wochen zum PUUH-TOBER! Mit dabei sind auch hier zahlreiche Serien und Filme mit Geschichten aus dem Hundertmorgenwald.



Besuchen Sie winnie-puuh.disney.de für Neuigkeiten rund um Winnie Puuh und 90 Jahre Freundschaft und teilen Sie Ihre Geschichte in den sozialen Medien mit den Hashtags #90JahreFreundschaft und #WinniePuuh.



Über die Theorie zur Einordnung von Winnie Puuhs einzigartiger Philosophie von Dr. Catherine McCall

Winnie Puuh ist angeblich ein Bär ?von geringem Verstand?, aber wie die antiken griechischen Philosophen lehrt er uns ?das schöne Leben?. In Puuhs Aussagen finden wir philosophische Ansätze aus 2.000 Jahren. Winnie Puuh und die philosophische Idee, für die er steht, halten seit 90 Jahren an und sie werden genau wie die Philosophie andauern, weil die großen philosophischen Fragen im Leben immer da sein werden. Menschen sind im Grunde genommen philosophische Tiere. Kinder wissen das, Erwachsene jedoch vergessen es bisweilen. Glücklicherweise erinnert uns Puuh daran. Der Bär kann mehr, als die großen philosophischen Ideen zu kommunizieren: Er lässt uns selbst manchmal philosophisch werden, ohne dass wir es direkt bemerken - indem er so mit Worten spielt, dass wir über deren tiefere Bedeutung nachdenken. Wenn Puuh zum Beispiel sagt, ?Menschen sagen, ?nichts tun ist unmöglich?, aber ich ?tue nichts? jeden Tag.?, ist dieser einfache Satz aufgeladen mit philosophischen Möglichkeiten ? Er bringt uns zum Nachdenken. Aber Winnie Puuh vermittelt uns nicht nur große philosophische Ideen, der Bär zeigt uns auch, wie man sich an den einfachen Dingen des Lebens erfreuen kann ? wie es auch Epikur tat. Puuh erzählt uns, wie einst Plato, dass Freundschaft das Wichtigste überhaupt ist: ?Wenn Du hundert Jahre alt wirst, will ich hundert minus einen Tag leben, dann muss ich nie ohne dich sein?. Puuh zeigt uns, wie wichtig es ist, zu träumen und sich Zeit zu nehmen, um auch mal nachzudenken. Er hat sogar einen besonderen Platz zum Nachdenken - seinen ?Nachdenkort?. Wie die großen Philosophen denkt er darüber nach, wie man sein Leben am besten lebt und was das Wichtigste ist, das man tun sollte.



Über The Walt Disney Company EMEA

The Walt Disney Company (TWDC) ist, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, ein international führendes, breit aufgestelltes Medien- und Familienunterhaltungsunternehmen. Disney zählt zu den Dow 30-Unternehmen und hat im Geschäftsjahr 2014 einen Jahresumsatz von rund 48,8 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet. The Walt Disney Company Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) ist seit mehr als 80 Jahren und in 25 Ländern aktiv und beschäftigt derzeit rund 5.900 Mitarbeiter. Am 1. April 2012 feierte das Disneyland Paris seinen 20. Geburtstag. Das Resort ist nach wie vor das beliebteste Touristenziel Europas mit über 300 Millionen Besuchern seit der Eröffnung im Jahr 1992. Allein 2014 besuchten über 14 Millionen Gäste das Resort. The Walt Disney Company ist führend im Filmverleih mit Erfolgen wie ?Die Eiskönigin ? Völlig Unverfroren? und ?Avengers: Age of Ultron?, zu den aktuellen und kommenden Kinoreleases gehören unter anderem Disney?Pixar?s ?Alles steht Kopf? und ?Arlo & Spot? sowie ?Star Wars: Das Erwachen der Macht?. Das Unternehmen ist zudem führender Anbieter von TV-Programminhalten und vertreibt Formate wie beispielsweise die erfolgreiche TV-Serie ?Greys Anatomy?. In EMEA sind die Disney-eigenen TV Sender (Disney Channel, Disney XD, Disney Junior und Disney Cinemagic) in 117 Ländern verfügbar, mit 41 visuellen Feeds und in 22 Sprachen. Disneys breite Palette von Consumer Products erstreckt sich von Spielzeug, Kleidung, Wohnaccessoires, Lebensmittel bis hin zu Büchern und Zeitschriften und wird über Fach- und Großhändler, online sowie in zahlreichen Disney Stores in EMEA vertrieben.





*Die Studie wurde vom unabhängigen Forschungsinstitut Fly Research im September 2016 durchgeführt. Befragt wurden landesweit 1.000 Erwachsene ab einem Alter von 18 Jahren.



