MDR-Koproduktion "Family Business" erhält "Filmpreis NRW" für den besten Dokumentarfilm

(ots) - Im Rahmen des 26. Film Festivals Cologne wird

morgen, 14. Oktober, die MDR-Koproduktion "Family Business"

ausgezeichnet.



Eine Mutter aus Polen verlässt ihre Familie, um in Deutschland als

Pflegekraft zu arbeiten. Eine Tochter in Deutschland ist für ihre

pflegebedürftige Mutter auf bezahlbare Hilfe angewiesen. Zwei Welten

treffen aufeinander - wird das das Leben beider Familien verändern?

Voller Diskretion und mit bemerkenswerter Konsequenz folgt Christiane

Büchners Film seinen Protagonistinnen und zeigt sie in ihren

unterschiedlichen Welten. "Family Business" ist ein ehrlicher,

unaufdringlicher und doch zutiefst berührender Film über ein

hochaktuelles Thema unserer Zeit.



"Family Business" wird 2017 bei ARTE und danach im MDR FERNSEHEN

ausgestrahlt. Der Dokumentarfilm der Büchner Filmproduktion entstand

in Koproduktion mit dem MDR und in Zusammenarbeit mit ARTE und Lava

Films.



Der mit 10.000 Euro dotierte "Filmpreis NRW" für den besten

Dokumentarfilm wird in diesem Jahr erstmalig vom Land

Nordrhein-Westfalen, der Stadt Köln und der Film- und Medienstiftung

NRW vergeben.







