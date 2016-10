Balluff Rotlichttaster BOS 08E mit HGA und IO-Link

Hohe Leistung, kleine Bauform

(PresseBox) - Optoelektronische Minisensoren von Balluff bestechen nicht nur durch ihre Schaltpräzision, sondern auch durch kleine Bauformen und geringes Gewicht. Neu in diesem Portfolio ist der der erste zylindrische Mini-Sensor mit Hintergrundausblendung (HGA) und IO-Link-Schnittstelle. Ideal eingesetzt ist der Lichttaster der Baureihe BOS 08E mit seiner über IO-Link einstellbaren Tastweite von 7?30mm überall dort, wo kleine Objekte in beengten Verhältnissen vor nahem Hintergrund zuverlässig erkannt werden müssen. Der robuste Sensor im Edelstahlgehäuse (1.4305) mit Schutzart IP 67 verfügt über einen gut sichtbaren Rotlichtspot und ist daher schnell zu montieren und justieren. Dank IO-Link gelingen Anschluss, Parametrierung und Inbetriebnahme schnell, einfach und kostengünstig.

Besonders interessant dürfte der Winzling mit einem Durchmesser von 8 mm und einer Gehäuselänge von etwas über 40mm für Maschinen- und Sondermaschinenbauer sein, die bereits IO-Link verwenden. Sie können die typischen Vorteile des feldbusneutralen Kommunikationsstandards wie schnelles Remote-Teaching, variable Hysterese, zentrale Datenhaltung oder einfache Formatänderungen und Rezepturwechsel im laufenden Anlagenbetrieb sofort nutzen. Zudem lassen sich Stillstandzeiten deutlich reduzieren, weil beim Austausch eines defekten Sensors der neue Sensor nach dem Einbau unmittelbar anhand seiner Ident-Daten erkannt und die korrekten Parameter automatisch auf den neuen Sensor übertragen werden können. Dies spart Zeit und senkt das Fehlerpotenzial auf ein Minimum.

Weiterer Vorteil: Der Sensor übermittelt auch Service- und Diagnose-Informationen, etwa zur Verschmutzung des Sensors, und andere Unregelmäßigkeiten an die Steuerung. So ist der Anwender schon im Vorfeld einer sich ankündigenden Störung informiert und kann frühzeitig reagieren. Dies erhöht die Prozesssicherheit, die Anlagenverfügbarkeit und Produktivität signifikant. Die vielseitigen Diagnosemöglichkeiten und Parametrierkonzepte innerhalb der IO-Link Systems stiften echten Mehrwert für alle, die mit Betrieb, Service und Wartung einer Anlage zu tun haben. Das gilt selbstverständlich auch für den neusten Spross der Balluff IO-Link Familie, den BOS 08E Rotlichttaster mit Hintergrundausblendung.





Die Balluff GmbH bietet als führender, global tätiger Sensorspezialist und Connectivity-Anbieter mit mehr als 3.000 Mitarbeitern ein Full-Range-Sortiment an hochwertigen Sensoren, Zubehör und anwendungspezifischen Kundenlösungen für alle Bereiche der Fabrikautomation. Neben dem zentralen Firmensitz in Neuhausen auf den Fildern verfügt das Unternehmen rund um den Globus über Produktions- und Entwicklungsstandorte sowie Niederlassungen und Repräsentanzen. Dies garantiert seinen Kunden eine schnelle weltweite Verfügbarkeit der Produkte, einen perfekten Service und eine hohe Beratungsqualität direkt vor Ort.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kommentare zur Pressemitteilung