Das Kick-Off Meeting hält Einzug in deutschen Firmen

Wie Sie produktiv und mit Elan ein neues Jahr starten, anstatt das letzte einfach nur feucht-fröhlich zu beenden

Produktiv starten anstatt beenden: Das Kick Off Meeting

(firmenpresse) - Die Weihnachtsfeier ist Tradition in deutschen Firmen, um das Jahr feucht-fröhlich zu beenden. Sie macht Spaß, kostet meist wenig Geld und motiviert die Mitarbeiter auch in irgendeiner Art und Weise. Doch viele meinen, die Weihnachtsfeier sei nicht nachhaltig - sie sei eher ein "nettes Miteinander am Jahresende". Ein Kick-Off Meeting hingegen kann viel bewirken, denn damit können Spaß und Produktivität nachhaltig gefördert werden.



Vielen deutschen Firmen ist der Begriff Kick-Off Meeting noch unbekannt. Die USA und viele andere englischsprachige Ländern haben es vor einiger Zeit begonnen und nun gewinnt das Kick Off Meeting, auch als Jahresauftaktveranstaltung bekannt, in Deutschland mehr an Bedeutung.



Das Unternehmen "b-ceed: starke Ideen!" steht für erfolgreiche Personalentwicklung, motivierende Firmenevents und erlebnisreiche Firmenreisen weltweit. Das Hauptaugenmerk liegt nicht auf bespaßenden Teamevents, sondern auf emotionalen und nachhaltigen Erlebnissen. Der Claim des Unternehmens b-ceed bringt es schon auf den Punkt:



Probleme lösen. Menschen motivieren. Erlebnisse schaffen. So funktioniert auch die Planung des Kick-Off Meeting (https://b-ceed.de/kick-off/) der Kunden von b-ceed.



Eine solche Veranstaltung bietet im Gegensatz zu einer klassischen Weihnachtsfeier am Jahresende die Möglichkeit, das Team mit einem Start ins neue Geschäftsjahr aktiv in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen und die teilnehmenden Mitarbeiter so nachhaltig zu motivieren. Sie werden damit alle ein sehr wichtiger Teil des Ganzen. Und jeder von uns kennt den altbekannten Spruch: das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.



b-ceed hilft Unternehmen nicht nur bei der richtigen Locationauswahl, dem passenden Catering und dem Transfer. b-ceed unterstützt seine Kunden und Auftraggeber gezielt bei der Planung des Kick-Off Meeting, indem b-ceed Impulse setzt, Trainingspläne und Coaching Leitfäden erstellt.



So unterstützt b-ceed die Firmen beispielsweise mit hauseigenen, ausgebildeten Business Coaches und Trainer. Mit ihnen werden Ziele erörtert und eine zielgerichtete Strategie entsprechend des Kick-Off Meeting Themas erarbeitet. Der Coach bringt eine andere Sichtweise mit in das Unternehmen und fördert gezielt jeden einzelnen Teilnehmer des Kick-Off Meeting.





Eine andere Möglichkeit bieten verschiedene Rahmenprogramme zum Kick-Off Meeting. Ein ruhiges und strategisches Modul wie "Team Puzzle Painting" fordert die Konzentration, sowie die Kreativität der Teilnehmer. Es fokussiert sie auf wesentliche Bestandteile der Unternehmensphilosophie und kann die bildhafte Aussage der strategischen Ziele werden.



Die Nachhaltigkeit bei diesem Modul liegt darin, dass die Teilnehmer aus verschiedenen, übergroßen Puzzle Teilen ein Gesamtkunstwerk erarbeiten, das auch nach dem Kick-Off Meeting noch lange in der Firma Bestand haben wird (zum Beispiel, indem es in der Lobby oder in der Kantine aufgehangen wird). Team Puzzle Painting ist lt. b-ceed eines der erfolgreichen Events bislang und es "begeistert die Kunden und Teilnehmer ungemein" - so Rebecca Lenz, Vertriebsleiterin bei b-ceed: starke Ideen!



Unser Fazit: das Kick-Off Meeting sollte immer mehr zu einem festen Bestandteil der strategischen Jahresplanung von Unternehmen werden. Mit passenden Rahmenmodulen und gezielten Entwicklungsstrategien wird das Kick-Off Meeting zu einem Booster für den Erfolg des Unternehmens.



Weitere Infos zum Thema Kick Off und Firmenevents (https://b-ceed.de/firmenevents__ideen/) erhalten Kunden auf der Website von b-ceed: starke Ideen.





