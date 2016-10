Wachstum des Wertschöpfungsumsatzes von 3,7 %* im dritten Quartal 2016 1,6 %* Wachstum des Gesamtumsatzes

Zielvorgaben für 2016 vollumfänglich bestätigt

(PresseBox) - Das Umsatzwachstum verteilte sich wie folgt:

Wertschöpfungsumsatz = Gesamtumsatz abzüglich Monolithenverkäufe. Der Wertschöpfungsumsatz bildet die tatsächliche Geschäftstätigkeit der Gruppe ab.

Der Wertschöpfungsumsatz von Faurecia belief sich im dritten Quartal 2016 auf 3.531,3 Millionen Euro. Dies entspricht einer Zunahme um 3,7 % (gegenüber Q3-2015) bei konstanten Wechselkursen und Konsolidierungskreisen. Auf der Grundlage der veröffentlichten Zahlen wurde ein Rückgang um 0,3 % verzeichnet, der im Wesentlichen auf negative Wechselkursschwankungen in Höhe von 75,0 Millionen Euro (- 2,1 %) zurückzuführen war. Die Veränderung des Konsolidierungskreises (hauptsächlich die Veräußerung des Werks Fountain Inn Ende Juni 2016) wirkte sich mit 1,9 % negativ aus.

Die Verkäufe von Monolithen1 erreichten einen Wert von 710,0 Millionen Euro, was einem organischen Rückgang um 7,9 % (gegenüber Q3-2015) und einem berichteten Rückgang um 9,0 % entspricht. Diese rückläufige Entwicklung rührt im Wesentlichen vom Preisrückgang bei den Edelmetallen her.

Der konsolidierte Umsatz belief sich im dritten Quartal 2016 auf 4.241,3 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 1,6 % (gegenüber Q3-2015) bei konstanten Wechselkursen und Konsolidierungskreisen. Der veröffentlichte Umsatz wies ein Minus von 1,9 % auf. Im Laufe des Quartals ließen die Wechselkursschwankungen die Geschäftstätigkeit um 1,9 % sinken. Die Veränderung des Konsolidierungskreises (hauptsächlich die Veräußerung des Werks Fountain Inn Ende Juni 2016) wirkte sich mit 1,5 % negativ aus.

WERTSCHÖPFUNGSUMSATZ NACH REGIONEN (Alle Angaben sind Jahr für Jahr und organisch, berichtete Zahlen siehe Anhang)

In Europa (Russland eingeschlossen) sank der Wertschöpfungsumsatz um 1,9 % auf 1.694,6 Millionen Euro, gegenüber 1.747,3 Millionen Euro im dritten Quartal 2015. Die Leichtfahrzeugproduktion ging in Europa um 2 % zurück (IHS-Schätzung). Faurecia profitierte von starken Verkaufszahlen an Renault-Nissan (+ 15 %) und BMW (+ 9 %), musste bei den Verkäufen an VW und Ford jedoch Einbußen hinnehmen.



In Nordamerika erreichte der Wertschöpfungsumsatz 1.050,7 Millionen Euro und ging damit um 0,5 % zurück, während die Produktion um fast 2 % stieg (IHS-Schätzung). Die Verkäufe an Nissan erhöhten sich um 12 %. Damit ist Nissan nun der drittgrößte Kunde von Faurecia in dieser Region. Beeinträchtigt wurde der Umsatz noch immer durch den Produktionsrückgang beim Chrysler 200 (minus 38 Millionen Euro oder 340 BP) und durch die Einführung neuer Produkte, die sich noch in der Anlaufphase befinden.

In Asien stieg der Wertschöpfungsumsatz im dritten Quartal um 17,9 % auf 587,5 Millionen Euro an. Hauptwachstumsfaktor war China mit einer Steigerung um 15 % (auf 448,0 Millionen Euro). Gleichzeitig nahm die Leichtfahrzeugproduktion um 10 % zu (IHS-Schätzung). Die Verkäufe von Faurecia an chinesische Automobilhersteller wuchsen besonders schnell (+ 40 %) und stellen fortan 14 % des gesamten China-Geschäfts.

In Südamerika legte der Wertschöpfungsumsatz um 50,2 % zu und belief sich auf 142,7 Millionen Euro, während die Produktion um 10 % sank (IHS-Schätzung). Diese starke Performance wurde durch neue Programme befeuert, die von anderen, in Schwierigkeiten geratenen Zulieferern übernommen wurden. Die Verkäufe an Ford schossen um 135 % in die Höhe, die Verkäufe an PSA erhöhten sich um 44 % und die an Renault-Nissan um 25 %.

WERTSCHÖPFUNGSUMSATZ NACH GESCHÄFTSBEREICHEN (Alle Angaben sind Jahr für Jahr und organisch, berichtete Zahlen siehe Anhang)

Autositze

In diesem Geschäftsbereich erreichte der Wertschöpfungsumsatz 1.515,4 Millionen Euro (+ 9,4 %). In Nordamerika und Asien wurden jeweils 8 % und 16 % mehr Produkte umgesetzt. Diese besonders starke Leistung verdankt Faurecia den neuen Programmen, die jetzt voll zum Tragen kommen, hauptsächlich bei Renault-Nissan (+ 19 %), Ford (+ 165 %), BMW (+ 10 %) und PSA (+ 6 %).



Technologien zur Emissionskontrolle

Dieser Bereich erwirtschaftete einen Wertschöpfungsumsatz in Höhe von 960,0 Millionen Euro (+ 2,8 %). In Asien legten die Verkaufszahlen um 25 % und in Südamerika um 31 % zu. Die Verkäufe an die VW-Gruppe wuchsen um 17 % und die an Renault-Nissan um 16 %. Die Verkäufe an Geely-Volvo hingegen brachen um 57 % ein.



Innenraumsysteme

Der Wertschöpfungsumsatz belief sich hier auf 1.055,9 Millionen Euro, was einem Rückgang um 2,9 % entspricht. In Nordamerika waren die Produktverkäufe um 16 % rückläufig. Dies war in erster Linie auf den Chrysler 200 und die Produktionsanpassungen beim Ford F-150 zurückzuführen. Die Verkäufe an Renault-Nissan stiegen um 10 %. Der Bereich Innenraumsysteme leidet vorübergehend unter dem negativen Produktmix.

Faurecia bestätigt die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2016 in vollem Umfang:

Steigerung des Gesamtumsatzes zwischen 1 % und 3 % (organisch);

Gewinnspanne von mindestens 5 %; und

Netto-Cashflow von mindestens 300 Millionen Euro.

NÄCHSTE TERMINE:

Ergebnisse des Gesamtgeschäftsjahrs 2016: Donnerstag, den 9. Februar 2017 (8:00 Uhr Pariser Zeit)Heute um 18:00 Uhr (Pariser Zeit) findet eine Telefonkonferenz für Analysten, Investoren und Medien mit Chief Financial Officer Michel Favre statt. Sie können dafür auch den unten stehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet scannen. Die Konferenz lässt sich auch online verfolgen unter: http://www.faurecia.com/en/finance

*Organisch: bei konstanten Wechselkursen und Konsolidierungskreisen

[1] Monolithen: Edelmetalle und Keramik, die in den Systemen zur Emissionskontrolle verwendet werden.















Faurecia ist einer der weltweit führenden Automobilzulieferer in drei Bereichen: Autositze, Innenraumsysteme und Technologien zur Emissionskontrolle. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter für das Cockpit der Zukunft und für nachhaltige Mobilität. Die Gruppe erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von 20,7 Milliarden Euro. Zum 31. Dezember 2015 beschäftigte Faurecia 103.000 Mitarbeiter in 34 Ländern an 330 Standorten (davon 30 F&E-Zentren). Faurecia ist an der NYSE Euronext Paris und am OTC-Markt der Vereinigten Staaten von Amerika notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.faurecia.de





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Faurecia ist einer der weltweit führenden Automobilzulieferer in drei Bereichen: Autositze, Innenraumsysteme und Technologien zur Emissionskontrolle. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter für das Cockpit der Zukunft und für nachhaltige Mobilität. Die Gruppe erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von 20,7 Milliarden Euro. Zum 31. Dezember 2015 beschäftigte Faurecia 103.000 Mitarbeiter in 34 Ländern an 330 Standorten (davon 30 F&E-Zentren). Faurecia ist an der NYSE Euronext Paris und am OTC-Markt der Vereinigten Staaten von Amerika notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.faurecia.de





Dies ist eine Pressemitteilung von

Faurecia Autositze GmbH

Datum: 13.10.2016 - 17:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1412262

Anzahl Zeichen: 6777

Kontakt-Informationen:

Firma: Faurecia Autositze GmbH

Stadt: Stadthagen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 119 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung