DTM-AUDIO-Service: 00. Fahrergrüße zu Hockenheim UND 01. Wochenendvorschau mit O-Tönen/ 1b Korrie

DTM - Finale am Hockenheimring: Fr 14.- Sonntag 16.10. - wir sind on Air für Sie vor Ort. (AUDIO)

An dieser Stelle können die Radiokollegen den Audioservice der DTM

herunter laden.



Anmoderation:



Jetzt steht es an, das große DTM Saisonfinale, am Hockenheimring

mit Rennen 17 und 18. Es ist extrem spannend, denn noch sage und

schreibe drei Piloten kämpfen um den Titel, BMW-Pilot Marco Wittmann,

der aktuelle Meisterschaftsspitzenreiter, und seine Herausforderer,

die Audi-Piloten Eduardo Mortara und Jamie Green. Lediglich 14 Punkte

liegen zwischen dem Gesamtführenden Wittmann und Verfolger Mortara.

Ein heißes Duell, in das Green mit 39 Punkten Rückstand auf Wittmann

bei noch 50 zu gewinnenden Punkten nur dann eingreifen könnte, wenn

die beiden Favoriten straucheln. Audi und BMW werden sich auf dem

Hockenheimring einen mega Schlagabtausch liefern, da sie in allen

drei Wertungen extrem dicht beieinander liegen. Inga Stracke

berichtet aus Hockenheim



1. Gebauter Beitrag mit O-Tönen von Inga Stracke



O-Töne: Marco Wittmann, BMW, Edoardo Mortara, Audi, Jamie Green -

AUDI( P1), The Boss Hoss



2. Vorschau Korrie:

1. Frage: Warum ist dieses große DTM-Finale auf dem Hockenheimring

so spannend?



2. Frage: Was waren für DICH die Benchmarks in dieser Saison, also

die Dinge, an die Du dich erinnern wirst?



<<<<<<<<<<<<<<2 Antworten....



3. Frage: Worauf können sich die Fans auf dem Hockenheimring

freuen?



4. Frage: Warum sind die Rennwochenenden für Dich und für die Fans

auf dem Hockenheimring so besonders?



Alle Rennen werden live in der ARD übertragen, Sport-1 und n-tv

berichten ebenfalls. Auf dtm.com gibt's den Livestream.



Hockenheim - Zeiten sind vom Renngeschehen abhängig und können

sich ggf. verzögern



Donnerstag:



01Korrie und Beitrag: Vorschau zum bevorstehenden Rennen mit Ots





Freitag:



0217.45h Beitrag Vorschau mit Trainingsresultaten und OT's



Samstag:



0313.30hNews nach Ende Qualifying



0416.30hNews nach Ende 1. Rennen



0516.30hOTs als Paket



0618.15hBeitrag ZF Quali/1. Rennen mit O-Tönen



Sonntag:



0713:30hNews Qualifying/Vorschau 2. Rennen



0816:40hNews 2. Rennen



0916:40hOTs als Paket



1019:15h Beitrag 2. Rennen/Wochende/Meisterschaft mit O-Tönen



Für Montag Frühsendungen:



1105:15hBoxengeflüster bunte "Wochenend- und

Saisonsammenfassung" m Ots, Rennen 1+2, VIP's



DTM

DTM

