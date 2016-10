Mitteldeutsche Zeitung: zu Suizid und Sachsen

(ots) - Wir können nach den Erfahrungen mit den Behörden -

gerade auch den sächsischen - bei dem Umgang mit der Aufklärung der

Verbrechen des Nationalsozialistischen Untergrundes leider nicht

davon ausgehen, dass, wenn die Justiz, wenn die Sicherheitsorgane

etwas sagen, es der Wahrheit entspricht. So müssen wir leider die

Frage stellen, ob bei dem mutmaßlichen Selbstmord von Dschaber

al-Bakr ein "totaler Kontrollverlust der Behörden vorliegt" und wenn

ja, welcher? Was wäre, wenn der Anwalt Dschaber al-Bakrs nicht

belogen wurde, als man ihm, noch wenige Stunden bevor sein Mandant

erhängt in der Zelle aufgefunden wurde, erklärte, Dschaber al-Bakr

"werde ständig überwacht"?







