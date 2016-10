Mitteldeutsche Zeitung: zu Ceta und Karsruhe

(ots) - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der

vehement für das Abkommen geworben hatte, kann das von Karlsruhe

ermöglichte vorläufige Inkrafttreten des Vertrages auf der Habenseite

verbuchen. Auf der anderen Seite verweisen Foodwatch, Campact und

andere Kläger mit Genugtuung auf die Bedingungen, unter denen der

Zweite Senat seine Zustimmung gestellt hat: Nur die Vertragsinhalte,

die ausschließlich in die Zuständigkeit der EU fallen, dürfen

vorläufig in Kraft treten. Wichtiger noch ist die zweite Auflage,

dass heute nur wirksam werden darf, was morgen wieder umkehrbar ist.







