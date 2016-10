Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert: Schlamperei in Sachsen

(ots) - Denk ich an Sachsen in der Nacht, bin ich um den

Schlaf gebracht. Na gut, so schlimm ist es noch nicht, aber

einigermaßen irritierend ist es schon, was da im Nachbarland so

passiert. Vor allem bei den Sicherheitsbehörden scheint einiges faul

im Freistaate. In Clausnitz, als Ausländerfeinde einen Bus von

Asylbewerbern blockierten, in Bautzen, als man es lange hinnahm, dass

junge Flüchtlinge sich mit Rechtsradikalen aufschaukelten, in

Chemnitz, als Spezialkräfte einen verdächtigen Sprengstoffbastler

nicht verhaften konnten und nun in Leipzig, als zugelassen wurde,

dass sich der mutmaßliche Terrorist aus Syrien erhängte. Immer und

überall in diesen Fällen waren Polizei beziehungsweise Justiz in

Sachsen nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Einen

potenziellen Selbstmordattentäter mit wahrscheinlichem IS-Hintergrund

in einem deutschen Knast so leger zu behandeln wie einen kleinen

Eierdieb, ist eine Fehleinschätzung allerersten Grades. Auch kann

man es wohl kaum einer Psychologin allein überlassen, die

Suizidgefährdung eines solchen hochkarätigen Insassen zu beurteilen.

Wo war da zum Beispiel die ärztliche Zweitmeinung? Selbstverständlich

können auch Polizisten und Gefängnis-Bedienstete mal einen Fehler

machen. Es sind halt alles nur Menschen. Was aber auffällt und

ausgesprochen stört, ist die Kette von kleinen und größeren

Unzulänglichkeiten. Pleiten, Pech und Pannen in Folge lassen einen

fassungslos zurück. Und werfen ganz folgerichtig die Frage auf, wer

dafür verantwortlich ist und welche Konsequenzen gezogen werden.

Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) macht sich selbst zur

Spottfigur, wenn er am Donnerstag behauptete, man habe nach dem

jetzigen Stand alles Mögliche getan. Alles Mögliche schon, aber eben

nicht das Richtige! Und was soll sein Gewäsch, er übernehme kraft

Amtes die politische Verantwortung. Wenn er das wirklich ernst meint,



muss er zurücktreten, der Blaadsch.







Pressekontakt:

Ostthüringer Zeitung

Redaktion Ostthüringer Zeitung

Telefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13

redaktion(at)otz.de



Original-Content von: Ostth?ringer Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Ostthüringer Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.10.2016 - 19:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1412271

Anzahl Zeichen: 2411

Kontakt-Informationen:

Firma: Ostthüringer Zeitung

Stadt: Gera





Diese Pressemitteilung wurde bisher 104 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung